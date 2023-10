Ricoperta di scritte la scuola di Padulle

Atti vandalici nella scuola di Padulle di Sala. Lo segnala il sindaco Emanuele Bassi che invita i cittadini che hanno informazioni a riguardo a rivolgersi alla locale stazione dei carabinieri. I vandalismi risalgono ai giorni scorsi e il primo cittadino, assieme alla dirigenza scolastica, si è recato alla stazione dell’Arma per sporgere denuncia - querela nei confronti dei responsabili, al momento ignoti, della tentata intrusione e degli atti vandalici compiuti in alcuni edifici dell’Istituto comprensivo Andrea Ferri.

"Chiedo – dice il sindaco – una opportuna punizione ai responsabili di questi vandalismi. A Padulle, nella scuola secondaria, è comparsa una scritta a vernice spray di colore rosso che recita ’Non ci avrete mai’. Ma non solo, perché abbiamo riscontrato i segni di una tentata intrusione sulla porta esterna di accesso all’aula di musica, porta situata all’interno del cortile della scuola. E ancora, sempre a Padulle, sui muri della segreteria didattica, compare una scritta a vernice spray di colore blu che dice: ’La disoccupazione ti ha dato un bel mestiere...’". Il primo cittadino poi riferisce che, sempre a Padulle, sul marciapiede della scuola primaria, compare una scritta a vernice spray di colore nero con le parole: "Art limitates life". "Non possiamo – sottolinea Bassi – tollerare questi comportamenti che danneggiano l’impegno di un’intera comunità. Dunque, non facciamo finta di nulla. Chiunque abbia notizie o informazioni in merito alla vicenda si rivolga alle forze dell’ordine". Sempre sul tema della scuola, il primo cittadino segnala che domani e sabato in occasione dell’edizione 2023 di "Puliamo il Mondo", il più grande appuntamento mondiale di volontariato ambientale a cura di Legambiente, tornano anche a Sala due giornate di sensibilizzazione e condivisione dedicate alla pulizia di piazze, strade, fossi, piste ciclabili, argini e parchi del territorio comunale.

Domani in pista ci saranno gli studenti delle quinte classi dell’Istituto comprensivo Ferri. Mentre sabato scenderanno in campo i cittadini, con ritrovo di fronte al municipio, in Piazza Marconi a Padulle, a partire dalle 9. "Tutti insieme – afferma Bassi –, con il supporto delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, possiamo essere protagonisti attivi di questa importantissima iniziativa che va nettamente in contrasto con i vandalismi".

p. l. t.