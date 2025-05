Ricordare gli eventi del 21 ottobre 1944

Il podcast ’Come foglie d’autunno. L’eccidio di Vigorso: la memoria non si ferma’ racconta la battaglia partigiana del 21 ottobre 1944 a Vigorso. Le forze nazifasciste circondarono la casa della famiglia Maccagnani, dove alcuni partigiani erano nascosti. Quel giorno ci fu una sparatoria durata circa tre ore, morirono otto partigiani e numerosi civili. I corpi delle vittime, tra cui cinque donne, furono lasciati esposti per giorni. Il giorno dopo, altri otto partigiani catturati furono fucilati a Medicina. Il podcast, attraverso testimonianze e documenti storici, conserva la memoria di questo evento. Un episodio poco noto che vogliamo continuare a ricordare, un fatto lontano che aiuta a riflettere sul presente. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Budrio ed è disponibile gratuitamente su Spotify.