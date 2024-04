Ricordato il sacrificio di Erriu e Stasi dopo 36 anni

In ricordo dell’uccisone dei carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi che erano in forza alla stazione dell’Arma di Castel Maggiore e uccisi il 20 aprile del 1988 dalla banda della Uno bianca. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di commemorazione (nella foto) dei due carabinieri, già ‘Medaglia d’oro al valor civile alla memoria’, nel 36° anniversario della loro morte.

Per ricordare il loro sacrificio è stata celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea alla presenza delle autorità civili, tra cui la sindaca Belinda Gottardi, e militari, tra cui il comandante provinciale dei carabinieri Bologna, generale Ettore Bramato. La cerimonia di commemorazione è proseguita con la consueta deposizione di una corona d’alloro al cippo di via Gramsci, eretto alla memoria dei due carabinieri. Erriu, 24 anni, e Stasi, 22 anni, furono ammazzati mentre stavano effettuando un servizio di perlustrazione sul territorio comunale. "Il 20 Aprile 1988 – scrive in una nota l’amministrazione comunale – la nostra comunità assisteva attonita all’assassinio dei carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi ad opera della banda della uno bianca; in un agguato che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva".