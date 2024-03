Ricordi e risate con Renato Pozzetto

Una mattinata tra amici eccezionali, quella di ieri, all’Osteria del Sole di vicolo Ranocchi. Proprio qui, infatti, nella storica osteria bolognese, una leggenda italiana, che porta il nome di Renato Pozzetto, ha deciso di presentare il suo libro: Ne uccide più la gola che la sciarpa. Una presentazione, organizzata da amici di vecchia data, che l’attore ha portato avanti con la sua iconica allegria e simpatia. Un’autobiografia che ripercorre la vita, e le poliedriche passioni di Pozzetto, partendo dall’infanzia fino alla carriera sul grande schermo. A fare da sfondo alle avventure rocambolesche di un ragazzo di campagna che nel dopoguerra si sposta in citta c’è immancabilmente la Milano dei locali off, del Bar Gattullo, del Dogui e dell’Ufficio Facce: delle osterie e dei circoli operai, dell’Oca d’Oro, del Cab 64 e del Derby dove con Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi e tanti altri ha trovato casa in tutto quel fermento surreale e giocoso del teatro-canzone.

"A Milano in quegli anni c’era un’energia straordinaria – ha ricordato Pozzetto –. Sì, eravamo in un vero e proprio frullatore di musica, arte e spettacolo dove si viveva bene. Io ero arrivato a Gemonio con la famiglia su un treno a vapore ed è stato lì che ho capito davvero come potesse essere la vita e quali fossero le mie passioni". Tra queste, oltre a tutte le forme d’arte, ci sono sempre stati anche elicotteri, Formula 1 e automobili. Non a caso, infatti, tra i circa cento presenti di ieri alla presentazione, c’era anche Piero Ferrari, storico amico di lunga data, da più di cinquant’anni, di Pozzetto, come si è evinto anche dallo scambio di battute tra i due durante l’evento. Sul curioso e indecifrabile titolo del libro, su cui tanti gli hanno fatto domande, Pozzetto è voluto stare vago e con un accenno di sorriso ha risposto: "Dovrete leggerlo per saperlo. Taaac".

z. p.