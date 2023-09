Ricordo di Francesca Quaglia alla Casa delle Farfalle di Medicina

"Vogliamo ricordare Francesca attraverso una delle sue più grandi passioni: le parole". Questo il messaggio che gli amici e la famiglia di Francesca Quaglia (nella foto) hanno mandato per annunciare il momento di ricordo in programma oggi, alle 16.30, alla Casa delle Farfalle di Medicina. La 28enne, che era a Milano, dove viveva e lavorava, in sella alla sua bici, è morta sotto le ruote di un camion all’incrocio fra viale Caldara e corso di Porta Romana lo scorso 29 agosto intorno alle 10 di mattina.

Fino ad oggi la famiglia non aveva ancora organizzato nulla di ufficiale e i motivi li aveva spiegati la stessa mamma Nadia Valli in un’intervista al Carlino: "Non riesco a immaginare la mia bambina rinchiusa in una bara sotto terra. Lei che era uno spirito così libero". Da qui la decisione di non tenere alcuna cerimonia funebre, ma di ricordare la giovane copywriter in uno dei luoghi a lei più cari: il giardino della farfalle della sua amata Medicina, dove la famiglia vive tutt’ora. "La casa delle farfalle era uno dei suoi posti preferiti, quando tornava a casa non perdeva occasione di andare lì e passare del tempo con i suoi amici", aveva detto Nadia. Del resto Francesca aveva scritto un lungo pensiero sulla casa delle farfalle: "Mi stregano, mi conquistano, mi fanno sentire che forse una possibilità di salvarci, alzare la testa e guardare la vita senza filtri e con i nostri occhi ce l’abbiamo".

z. p.