Fa ricorso contro le multe, ma il prefetto non risponde. Sanzioni annullate dal giudice di pace

Bologna, 5 maggio 2025 – Dopo aver presentato ricorso contro multe relative a infrazioni del codice della strada, e dopo la mancata risposta della prefettura sul tema, arriva la ‘vittoria’ per un bolognese che ha visto annullate le sanzioni da due diversi giudici di pace secondo il meccanismo del “silenzio-assenso”.

Il protagonista della vicenda, come detto, aveva presentato ricorso al prefetto contro le multe ritenendole infondate. Ai ricorsi, però, non è mai stata data risposta. E così il cittadino si era adoperato presentando domanda di annullamento in autotutela, una mossa che però non aveva stoppato il Comune dall’emettere nei suoi confronti cartelle di pagamento per alcune migliaia di euro. Anni dopo e dopo che l'uomo, assistito dall'avvocato Jacopo Mannini, ha dovuto

opporsi, le ingiunzioni risalenti al 2021 e al 2023 sono state quindi annullate da due diversi giudici di pace per il principio del silenzio-assenso: se il prefetto non risponde a un ricorso contro una sanzione entro i termini di legge (cioè 210 giorni), il ricorso viene considerato accolto. In entrambi i casi è stata portata la prova documentale del ricorso, notificato via Pec al prefetto, che non risulta aver mai risposto.

"Accolgo con soddisfazione queste due sentenze che confermano la fondatezza delle nostre ragioni e, mi permetto di dire, la qualità del lavoro svolto – dice l'avvocato Mannini –. Il giudice di pace ha correttamente riconosciuto l'efficacia del silenzio-assenso a seguito dell'inerzia del prefetto, annullando due ingiunzioni che non avrebbero dovuto essere mai emesse. Resta

però l'amarezza per un sistema che costringe i cittadini a rivolgersi al giudice per ottenere ciò che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto riconoscere in via di autotutela. È una distorsione che appesantisce inutilmente la macchina della giustizia e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni".