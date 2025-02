Ricostruita la strada della Val di Zena: "Spiragli di normalità"

Prove di normalità in Val di Zena, dove si sono finalmente conclusi i lavori di ripristino della strada a Cà di Lavacchio dopo mesi in cui i residenti erano rimasti isolati. A darne notizia è il sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini, che ricorda: "L’intervento è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna, che ha competenza sulle strade provinciali come quella in questione. Si è pervenuti a questa soluzione tecnica a seguito di settimane di intensi confronti tra il nostro assessore ai Lavori Pubblici, Simonetta Saliera, e la Città Metropolitana. In una valle martoriata che necessita di tanti interventi e investimenti c’era davvero bisogno di questo piccolo-grande passo per consentire ai residenti dell’alta Val di Zena di recuperare uno spiraglio di normalità". La strada, dunque, per residenti e autorizzati da oggi torna percorribile.

I lavori erano partiti il 10 febbraio per riconnettere la Sp36 in località Cà di Lavacchio. L’opera temporanea è stata finanziata con 150mila euro di risorse proprie della Città metropolitana. Sempre sulla Sp36 sono attualmente in corso interventi previsti dalle prime ordinanze del commissario straordinario Figliuolo per le alluvioni del maggio 2023, che riguardano la parte alta con il consolidamento del versante a monte e dell’alveo del fiume a valle, e al chilometro 11 con la ricostruzione della strada a monte del tratto parzialmente crollato. Intanto, come reso noto con entusiasmo dal Comitato Val di Zena, è partito lo studio idrogeologico e idraulico per la messa in sicurezza del territorio. "Venerdì i droni dell’Università UniMore di Modena e Reggio, Facoltà di Ingegneria Idraulica, erano in volo in Val di Zena per raccogliere i primi dati sulla situazione del territorio. Sono in programma anche dei voli aerei per le riprese satellitari – spiegano dal Comitato –. Questo studio innovativo, fatto con tecniche e mezzi all’avanguardia mai applicati fino ad oggi sul torrente Zena, parte dal Ponte di Pizzocalvo, in intersezione con l’Idice, nel comune di San Lazzaro, fino alla sorgente nei comuni di Pianoro e Loiano. Questo studio, merito della donazione del Movimento 5 Stelle, si potrà tradurre in possibili progetti e interventi strutturali mirati su tutto il percorso dello Zena, per migliorare la portata idraulica e la sicurezza del territorio, tenendo conto anche dei possibili miglioramenti per tutto il bacino del torrente Idice".

Dal Comitato aggiungono: "La nostra prossima sfida è di far recepire i risultati alla Regione e all’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po per rendere fattibile un progetto ed eventuali interventi strutturali per mettere in sicurezza il territorio. La particolarità della Val di Zena, che raccoglie tutte le criticità idrogeologiche e idrauliche ovvero frane, dissesto stradale ed esondazioni, potrà essere un modello esportabile negli altri torrenti e in situazioni analoghe in tutta la Regione".

Zoe Pederzini