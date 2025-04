Ricostruzione del ponte Massarolo. Progetto finanziato con 6 milioni

Un’ordinanza, quella nuova del commissario Fabrizio Curcio per la ricostruzione post alluvione, del peso di 167 milioni di euro, di cui 108 aggiuntivi, per un totale di 179 interventi. Tanti i fondi destinati al territorio metropolitano bolognese: tra questi spiccano le risorse per il completo rifacimento, in condizioni di perfetta compatibilità idraulica, per il ponte di Vigorso a Budrio, dal costo di 10 milioni di euro, e del ponte Massarolo a Fiorentina di Medicina, del valore di 5,8 milioni di euro, precedentemente finanziati solo per la quota corrispondente alla progettazione.

Di questa novità, per il territorio medicinese, ne ha parlato con soddisfazione il sindaco Matteo Montanari: "Si tratta di un intervento per cui avevamo fatto uno studio di fattibilità che, a seguito dei nuovi standard previsti per i ponti, è stato rivisto e stiamo attualmente rifacendo. Entro la fine di settembre dovremmo avere il nuovo progetto pronto e sarà poi Consap, nell’arco di due anni, a realizzarlo. La chiusura di questo ponte, da maggio 2023, sta causando grandi disagi ai cittadini perchè si tratta di un punto di collegamento importante con la molinellese Selva Malvezzi e anche con la Trasversale di Pianura e il territorio di Bologna". Novità positive anche per l’annoso problema del Ponte della Motta, tra Budrio e Medicina, crollato a maggio 2023. Per questo è previsto il completo rifacimento dell’infrastruttura sulla strada provinciale 6, che comporta una spesa di 37 milioni di euro aggiuntivi (nelle precedenti ordinanze erano stati finanziati 3 milioni di euro per la progettazione, attualmente in corso, ndr): l’opera è di competenza della Città Metropolitana.

A Zola Predosa verranno ricostruiti i ponti sul torrente Ghironda per una spesa complessiva di circa 950mila euro. Passando alla vallata Savena-Idice, fortemente devastata dalle ultime tre alluvioni, sono vari gli interventi in programma: a Monterenzio, nella zona di via Idice, all’altezza della piscina, viene rifinanziato con ulteriori 2,8 milioni di euro circa l’intervento già previsto di messa in sicurezza della rete viaria interessata da frane. A Pianoro, Hera attuerà un intervento da 500mila euro per ripristinare il collettore fognario di fianco al torrente Savena, danneggiato dalle piene, mentre, al Comune di Monghidoro, vengono riconosciuti ulteriori 325mila euro sulla frana di via Fradusto in località Mamietto, e 125mila euro per le opere di ripristino in via Giardino e via Poggioli.

Zoe Pederzini