Ricostruzione, la polemica: "Impegnati 40 milioni"

"Non è che non abbiamo chiesto soldi, è che il rimborso del commissario arriva a lavori finiti. Cavedagna dovrebbe sapere che, tra l’appalto e la fine lavori, possono passare anche tre anni, vista la mole di lavori da eseguire, senza precedenti". Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto della Città metropolitana, replica ai conti di Stefano Cavedagna, candidato FdI a Bruxelles, che aveva bacchettato l’ente per non aver messo a terra le risorse stanziate dal governo (in totale 70 milioni). In particolare il meloniano sottolineava i 5 milioni richiesti a fronte degli 11 per i lavori di somma urgenza, il milione e 200mila euro degli interventi per la messa in sicurezza a fronte di 55 milioni stanziati e gli zero euro richiesti per le scuole a fronte dei 4,6 milioni a disposizione.

Ma Lo Giudice non ci sta. "Per i lavori di somma urgenza abbiamo già rendicontato 8 milioni di euro, e altri 3 sono in dirittura d’arrivo. Sulla messa in sicurezza delle strade, abbiamo impegni assunti con le aziende per lavori da 40 milioni sulle strade, su un totale di 55 milioni. E arriveranno anche i progetti sulle scuole. Il meccanismo è questo: noi anticipiamo le risorse, il commissario, che effettivamente li ha stanziati, ci rimborsa: non è che li possiamo avere prima, come sostiene Fratelli d’Italia". La macchina dei lavori, sostengono dalla Città metropolitana, è tutt’altro che ferma. "In inverno molti cantieri hanno rallentato e ora riprendono – continua Lo Giudice –, il punto è che la mole di opere è davvero imponente, non possiamo ’moltiplicare’ le ditte disponibili sul territorio. Ci sarà una gradualità, è inevitabile, solo Fratelli d’Italia può pensare di risolvere tutto in pochi mesi". In realtà, già un anno è passato. Non è che poi, ad aspettare, i soldi andranno persi? "Non credo proprio, li consideriamo ’in banca’, ma accelerare i lavori è complicato", continua Lo Giudice.

Che, poi, sposta il focus della discussione, contrattaccando: "Il commissario i soldi li ha messi, ma il governo non ha adeguatamente sostenuto la necessità di personale amministrativo negli enti per tutte le procedure: dal progetto alla contabilità, dalla direzione lavori ai collaudi – insiste Lo Giudice –. A un certo punto ès atata data la possibile di assumere a tempo determinato 40 unità, ma le regole di ingaggio sono tali che tutti i Comuni faticano a reperire dirigenti e tecnici, noi ne abbiamo trovati solo 18, e non bastano di certo".

Andrea Bonzi