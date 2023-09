Ricostruzione post alluvione: accordo tra Figliuolo e Demanio

Accordo tra l’Agenzia del Demanio e il commissario alla ricostruzione post alluvione, Francesco Figliuolo, per la rigenerazione urbana degli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici di maggio che hanno travolto l’Emilia-Romagna. L’intesa istituzionale, in attuazione del cosiddetto Decreto Alluvioni, è stata firmato ieri da Figliuolo e della direttrice del Demanio, Alessandra dal Verme: l’obiettivo è "ideare, sviluppare e implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di ricostruzione delle aree gravemente danneggiate dall’alluvione". In particolare, i professionisti e i tecnici del Demanio "contribuiranno alla definizione dei piani di azione sul patrimonio immobiliare pubblico da ricostruire. Sarà inoltre avviato un confronto con le organizzazioni dei cittadini affinché venga preservata l’identità, la memoria e il paesaggio delle aree interessate dagli interventi. Le parti si confronteranno non solo sui temi tecnici, ma anche su questioni che riguardano l’economia locale, la sostenibilità ambientale e sociale.