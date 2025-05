Gennasi

IL TUNNEL

Macché nord o sud, di mezzo o intero. Il Passante che s’ha da fare è una galleria da San Lazzaro a Casalecchio, dieci chilometri di corsa sotto terra per "rivoluzionare la mobilità", trasformando l’attuale tangenziale intasata in un boulevard alla parigina. L’idea della Lega locale toglie il fiato e indebolisce la tenuta di strada, perché sembra seria e motivata, non una provocazione né un pesce d’aprile fuori stagione. Ne è stato edotto anche il ministro e leader Salvini, che a quanto risulta non è svenuto. Sui tempi, i costi e il resto quelli del Carroccio glissano, ovvio. Ma ai sogni è bello credere, senza assilli contabili e date di scadenza. In fondo, proprio in fondo, ridendo e scavando che male ti fo?

LA LINEA BLU

Braccio di ferro sul ramo Casalecchio-centro storico via stadio. Palazzo d’Accursio chiede al ministero dei Trasporti i finanziamenti previsti, gli esponenti bolognesi di Fratelli d’Italia comunicano allo stesso interlocutore che l’opera è "dannosa, inutile e sbagliata". Un tram che si chiama Putiferio.

IL RAID

Una trentina di auto sono state danneggiate in tre giorni da ladri e vandali alla Bolognina, soprattutto nelle vie Cignani, Ferrarese e Lombardi. Come cantava Francesco Salvi, c’è da spostare una macchina. E metterla in garage.

UN PIROMANE?

Bruciate sette vetture parcheggiate all’esterno del parco di via degli Orti nella notte tra sabato e domenica. Gli incendi dolosi si ripetono da nove anni, a scadenze ravvicinate. La Lunetta e i falò.

FINE CORSA

Il prossimo 15 giugno abbasserà definitivamente le serrande la Ferramenta Tedeschi, dopo 104 anni di onorata attività nel centro storico, da via Altabella a via Clavature all’attuale via Farini. Di questi tempi gioiosamente colorati di rosso e blu, l’epitaffio è d’obbligo: La mia vite te la dedico.

DOPO COVID

Per una volta il sindaco Lepore è stato spiccio e diretto: va ridotto ancora di più il numero dei dehors. Gli hanno risposto a tono le associazioni di categoria, nessuna esclusa: non se ne parla nemmeno. Vuoi vedere che le due parti apriranno quanto prima un tavolino di discussione?