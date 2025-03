Rider aggredito fuori dal Dlf: rapinato della bici

Buttato a terra e preso a pugni e calci. Il tutto, per riuscire a portargli via la bicicletta. La rapina è avvenuta l’altra notte, intorno alle 5, in via Serlio, nei pressi del Dopo Lavoro Ferroviario, in Bolognina. La vittima, un rider pakistano di 37 anni, è finito in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni, dopo essere stato aggredito da tre persone, che sono poi fuggite via.

Stando al racconto fatto dalla vittima alla polizia, intervenuta nella strada assieme al 118, tre uomini, a lui sconosciuti, lo avrebbero accerchiato mentre era fermo in sella alla sua bici. Uno di questi lo avrebbe spinto, facendolo cadere della bicicletta e finire a terra. Una volta sull’asfalto, gli altri due complici, descritti come nordafricani, lo avrebbero iniziato a colpire con calci e pugni, mentre l’altro si allontanava in sella alla bicicletta. Una volta ottenuto ciò che volevano, anche gli altri due aggressori se ne sarebbero poi andati. L’uomo, malconcio, ha chiesto aiuto e in via Serlio sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti delle Volanti, che adesso stanno lavorando per riuscire a individuare i tre rapinatori.

Non è la prima volta che si verificano fatti violenti in via Serlio, una delle strade della Bolognina su cui i cittadini chiedono interventi e attenzione da parte delle forze dell’ordine.

n. t.