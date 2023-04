Rider Bologna, più tutele, ma non per tutti. E cala il loro numero totale

Bologna, 17 aprile 2023 – Sfrecciano su e giù per le strade della città, dal centro alla periferia, con l’obiettivo di far arrivare il pranzo o la cena ancora caldi. E di racimolare qualche euro, consegna dopo consegna. Negli anni i rider, o ciclo-fattorini per usare un termine Made in Italy, sono piombati sempre di più nelle nostre vite e nel dibattito pubblico: spesso a causa di condizioni di lavoro precarie, di contratti quasi indecenti, di scioperi per ottenere maggiori diritti. Sono entrati nell’occhio del ciclone specialmente durante la pandemia, quando il lockdown ha chiuso tutti in casa e spinto molti a ordinare hamburger, pizze e quant’altro direttamente dal proprio smartphone. Negli ultimi due anni, il fenomeno – quello delle mobilitazioni più che altro – si è un po’ congelato. Lo stesso sindacato autonomo e informale ‘Riders Union’ (in molti ricorderanno gli scioperi durante le nevicate del 2017) ha appeso gli striscioni al chiodo e si è spento lentamente.

Eppure il mondo dei ciclo-fattorini ancora oggi appare piuttosto complesso e frastagliato, bisognoso di precisazioni. Innanzitutto, le piattaforme non sono più di quelle di qualche anno fa: Just Eat, principale colosso del delivery, ha introdotto sempre di più il lavoro dipendente a discapito di quello occasionale. Lo stesso non si può dire per gli altri gruppi, ancora legati alle vecchie logiche. "Il rapporto subordinato nel mondo dei rider non è obbligatorio per legge – spiega Gaia Stanzani, esponente di Nidil Cgil –. Noi abbiamo sempre cercato di mettere la figura professionale dentro il contratto collettivo nazionale, che può essere quello della logistica o del turismo, ma che sia comunque un riferimento. Esiste, però, la formula della prestazione occasionale, consentita finché il reddito annuo non supera cinquemila euro lordi". E spesso se ne abusa. Poi ci sono i casi limite, che possono sfociare nel vero e proprio caporalato. È di appena tre settimane fa, infatti, la notizia che, nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla procura di Milano, sotto le Due Torri sono stati identificati almeno sei ciclofattorini vittime di caporalato. Il sospetto degli inquirenti è che per ‘girare’ le consegne con il proprio account alcuni soggetti possano pretendere una commissione che varia tra il 20 e il 50 per cento.

Considerati fenomeni come questo, va da sè che fare una conta dei rider in città diventa difficile. "Non c’è una mappatura, non ci sono numeri – continua Stanzani –: lo stesso rider, per arrivare a uno stipendio dignitoso, lavora su più piattaforme. E va considerato un ‘turn over’ molto alto: ecco perché chiedere il posto fisso diventa complesso". Per Just Eat, come accennato, il discorso è diverso: "All’inizio sotto le Torri contava circa 450-500 rider – racconta Carlo Parente, funzionario di Filt-Cgil –: oggi sono meno della metà. Non perché ci sia meno lavoro, anzi, ma perché con le nuove condizioni sono aumentati gli orari e anche la possibilità di gestire in maniera diversa le consegne". Le sigle sindacali hanno cercato di insistere con il Comune per sedersi intorno a un tavolo e capire se l’amministrazione possa o meno giocare un ruolo di rilievo, ad esempio nella ricerca di spazi dedicati. Un altro tema è quello dei mezzi, che le aziende non forniscono, anche se all’estero funziona diversamente. Negli ultimi mesi qualche novità c’è stata: "Just Eat ha sempre detto di voler aprire una sede centrale a Bologna, con un parcheggio e una sorta di centro servizi – prosegue Parente –. La svolta è arrivata con l’annuncio di una ‘Casa dei rider’, ma anche con l’accordo che riguarda le condizioni climatiche. È la prima volta che succede: oggi i rider, in caso di meteo avverso, possono anche non lavorare e venire pagati lo stesso".

La Casa dei rider, nello specifico, era stata annunciata nei mesi scorsi come accordo tra la piattaforma e i sindacati: servirà per riscaldarsi, ripararsi, ricaricare cellulari e bici elettriche, e anche come centro nevralgico. Il Comune, nella partita, ha il compito di trovare un luogo adatto: esistono diversi esempi simili, anche in regione, come a Carpi. Tempistiche precise ancora non ce ne sono, ma la speranza per i ciclo-fattorini è che il modello possa servire da esempio. Ed essere allargato anche alle altre piattaforme, per dare dignità a tutti i lavoratori.