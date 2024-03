"Riders pakistani sfruttati". Preso il capo della banda

Era il capo di un’associazione a delinquere che faceva arrivare illegalmente in Italia dei cittadini pakistani, per farli lavorare a Bologna come riders o speedy pizza. Perciò un pakistano era stato condannato per favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Ma poi era sparito. Latitante da tre anni, gli restano da scontare otto anni e otto mesi: e venerdì scorso, finalmente, gli agenti della polizia italiana, con la Sezione criminalità straniera della Squadra mobile di Bologna e la Sezione investigativa del servizio centrale operativo (Sisco), coordinata dal Servizio cooperazione internazionale di polizia, l’ha rintracciato in Gran Bretagna, a Manchester. L’uomo è stato tratto in arresto dall’Interpol, dopo il mandato di cattura della Procura generale bolognese. L’attività dell’associazione a delinquere, come detto, mirava a consentire l’ingresso e la permanenza sul territorio cittadino di pakistani irregolari, precedentemente reclutati direttamente nel loro Paese d’origine; una volta giunti a Bologna, veniva messo a loro disposizione un alloggio e poi venivano impiegati nelle pizzerie d’asporto.

Allo scopo, l’organizzazione si adoperava anche per ottenere la regolarizzazione dei cittadini pakistani tramite domande di emersione o di sanatoria compilate con dati fasulli, grazie alla compiacenza di alcuni datori di lavoro italiani e stranieri, che simulavano fittizie assunzioni. Un ’servizio’ non certo gratuito: i cittadini irregolari dovevano pagare anche 10.000 euro, sia in Italia sia in Pakistan, per ottenerlo.