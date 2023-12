Riecco le occupazioni. Caliandro difende il Comune: "Ha sempre denunciato"

"Le occupazioni? A Bologna c’è una tensione che non si vedeva da anni. Ma è proprio la nostra città l’unico argine contro un governo che alimenta la povertà". Stefano Caliandro (foto), consigliere regionale del Pd, già animatore della mozione di Elly Schlein sul territorio, dopo lo sgombero in via di Corticella e i relativi scontri, chiede maggior equilibrio ed esprime solidarietà "a tutti i feriti, sia poliziotti, sia manifestanti, facce della stessa medaglia".

Dopo via di Corticella, gli attivisti vicini all’ex centro sociale Xm24 hanno occupato le Poste di via Corazza. Torna la stagione delle occupazioni?

"C’è una nuova ondata di povertà che il governo ha alimentato azzerando il fondo nazionale sull’affitto e con le sue scelte sul reddito di cittadinanza. A Bologna 1.500 famiglie sono andate in difficoltà e 9mila persone nell’area metropolitana fanno fatica a pagare una locazione".

Insomma, le occupazioni sono colpa del governo?

"Sono stati feriti poliziotti, studenti e famiglie. C’è molta tensione, ma non va affrontata nel modo stucchevole della destra. Non si può parlare solo di mero esercizio della forza, ma vanno considerati temi complessi come il diritto all’abitare e la lotta alla povertà".

Non vede contraddizioni in Coalizione civica che esprime la vicesindaca Clancy nell’essere di lotta e di governo?

"Non è questo il punto. Chi fa politica non può accondiscendere a questa destra. L’azione della vicesindaca Clancy (che ha anche la delega alla Casa) va sostenuta e non boicottata, Bologna è l’unico argine contro il governo Meloni. Clancy ha dato l’ok a investimenti di 220 milioni di euro per 10mila alloggi in 10 anni ai quali si aggiungono 7,5 milioni per la manutenzione di 339 appartamenti Acer".

Per Lisei (FdI) Coalizione civica è anti-sistema. Per Paruolo (minoranza Pd) "fiancheggia le occupazioni dando un assist alla destra".

"L’assist alla destra si dà quando la sinistra non fa la sinistra. Non vedo condiscendenza da parte del Comune: quando gli immobili sono stati occupati ha sempre sporto denuncia".

Nella giunta Lepore "il riformismo è afono" come dice Paruolo?

"Stanziare 220 milioni sugli alloggi è riformismo. E comunque è assurdo mettere in discussione un’alleanza politico-valoriale condivisa che si basa sulla lotta alla povertà, il diritto all’abitazione e sulla legalità".

Rosalba Carbutti