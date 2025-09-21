Rientro dei posti letto. Le opposizioni all’attacco: "I costi sono troppo alti"

"La proposta di riportare all’interno dei grandi ospedali bolognesi posti letto di lungo degenza va contro ogni logica di bene per i pazienti e per il servizio sanitario pubblico". Netta la posizione di Elena Ugolini (Rete Civica) circa l’idea di ricollocare all’interno di Maggiore, Sant’Orsola e Rizzoli circa un centinaio di letti di lungo degenza: "Caricare questi ospedali di funzioni improprie significa rallentare le attività di eccellenza e aggravare le liste d’attesa: solo al Rizzoli, dove vengono fatti circa 10.000 interventi all’anno, ci sono 15.000 persone che aspettano di essere operati". Ugolini fa quindi la sua proposta: "Perché non utilizzare posti in ospedali di bassa complessità per la lungo degenza? Perché non utilizzare il privato accreditato che ha dimostrato negli anni di gestire in modo efficace, flessibile e qualificato la lungo degenza, garantendo qualità e continuità di cure, a costi minori? Il posto letto in ospedale pubblico può arivare a costare anche 2.000 euroal giorno – fa sapere –. In un ospedale privato accreditato costa circa 200 euro al giorno. Siamo in presenza di una situazione palese di eterogenesi dei fini: in nome della sanità pubblica se ne indebolisce l’offerta".

Lancia l’allarme sui tagli dei posti letto Marta Evangelisti (FdI): "I casi di Maggiore, Vergato, Bazzano, Bellaria e Porretta confermano un progressivo smantellamento del sistema sanitario locale. Secondo i dati ufficiali della Regione (Banca Dati Posti Letto), tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2025 la provincia di Bologna ha subito una riduzione complessiva di 184 posti letto ordinari, passando da 4.390 a 4.206, pari a una contrazione del 4,2 per cento – rende noto –. Mentre si parla di sanità di prossimità e rafforzamento dei servizi territoriali, la realtà è fatta di tagli concreti che si traducono in meno posti letto, meno cure disponibili e maggior pressione sulle strutture rimaste. È indispensabile il ripristino immediato dei posti letto persi, in particolare nelle aree più fragili e periferiche, dove i tagli rischiano di compromettere seriamente il diritto alla salute – afferma –. Allo stesso tempo serve un piano straordinario di investimenti sul personale, sulle strutture e sui servizi, così da rispondere in maniera concreta alle necessità reali dei cittadini".

Anche per Valentina Castaldini (FI) "è necessario avviare una riflessione complessiva sulla distribuzione dei posti letto negli ospedali, con particolare attenzione alla localizzazione degli ospedali di comunità. Per quanto riguarda la lungodegenza è fondamentale avere un quadro chiaro delle attuali liste d’attesa. Sappiamo quanto questi posti siano essenziali soprattutto nella fase post-acuta. Forza Italia è pronta a un confronto serio e costruttivo, anche alla luce dell’invecchiamento progressivo della popolazione".

