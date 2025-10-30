Il rientro di Immobile è un rebus: quando torna il bomber rossoblù

Bologna, 30 ottobre 2025 – “Quando torna Immobile? Bella domanda…”. Niccolini prima risponde di petto, poi riflette e aggiusta il tiro, parlando di “tempi non ancora precisi”, ma la sostanza è che Ciro non ci sarà nemmeno a Parma, come in tanti speravano, poi si vedrà. Sessantotto giorni fa il muscolo che salta all’Olimpico, dopo 30 minuti a rincorrere un pallone che ancora oggi aspetta di essere rimesso in gioco da quello che in estate era stato accolto come il “Re”, ma la corona e la maglia, con il 17 ricamato di rossoblù, sono sempre lì che aspettano, e dovranno farci l’abitudine, almeno per un altro pò.

Niente Tardini per Immobile quindi e, sempre a detta di Niccolini – “penso o settimana prossima, o dopo la sosta…”, probabilmente niente Napoli al Dall’Ara, nell’ultima prima del break per le Nazionali (considerato che il Brann in coppa non gli spetta, essendo fuori dalla lista per l’Europa): non benissimo, mettiamola così, per uno che già dieci giorni fa a Cagliari si vociferava potesse già far parte dei convocati. Il rischio di rivederlo a Udine quindi, il 22 novembre (quando saranno passati tre mesi dall’infortunio), resta concreto, con di mezzo la sosta per ritrovare fiato, ritmo e tastare mente e corpo dopo un problema, a questo punto, certamente più grave di quanto si era ipotizzato inizialmente, dopo una diagnosi già di per sè comunque pesante e condizionante per un giocatore di 35 anni.

Avvio da incubo sì, ora si può dire, con la speranza che la pausa possa coincidere con la fine di quello che sembra essere un calvario, anche per le vicende extra-calcio che lo hanno toccato con il sequestro della “Ciro Immobile Academy”, la scuola calcio da lui inaugurata 6 mesi fa e finita al centro di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata su presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Il silenzio di Ciro in campo, lì dove negli anni ci aveva abituato a spaccare le porte, e sui social, dove gli ultimi post risalgono a inizio mese, a tinte rossoblù addirittura ai primi di agosto, ante infortunio.

Avvii da raddrizzare, come quello dell’inglese Rowe, “giallo” di rabbia al Franchi per la prematura uscita di scena e tra i non eletti come subentranti dalla panca ieri con il Toro. Scelta tecnica o punitiva? La bilancia pende più sulla seconda. A fine ottobre, comunque, i 20 milioni circa estivi spesi per portarlo via da Marsiglia restano ancora tutti da dimostrare. Tra chi aspetta ancora di decollare c’è pure Berna, di impegno e di voglia anche ieri sera, ma sempre in attesa del clic definitivo, ritardato questa volta solo dalla prodezza di Paleari. La strada però, per lui, sembra quella giusta.