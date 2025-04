"Rifare quelle strisce pedonali"

Rifare le strisce pedonali per evitare pericoli in una zona particolarmente frequentata da bambini. La richiesta arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia, Giovanni Bottiglieri, e interessa via Togliatti. È dai residenti della stessa via e da cittadini che abitano nelle zone limitrofe che il consigliere d’opposizione conferma di "essere stato contattato per portare il tema all’attenzione dell’amministrazione comunale. C’è preoccupazione per via delle strisce pedonali che purtroppo ormai da molto tempo sono assolutamente non più visibili, cancellate dal tempo e dagli agenti atmosferici". La maggior preoccupazione è quella "dei genitori di bambini che quotidianamente prendono lo scuolabus proprio in quel tratto di via Togliatti, dove insiste la fermata del bus".