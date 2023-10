Rifiorisce la piccola chiesa di San Rocco

Affacciata su una piazzetta che in realtà è un incrocio di strade, uno ‘spuntoun’, l’antica chiesa di San Rocco e San Sebastiano è proprio nel cuore di Pieve di Cento. E soprattutto nel cuore dei pievesi. "Qui si sono celebrati tanti matrimoni, tante cerimonie: le processioni partivano sempre da questa chiesa e anch’io, da bambino, venivo con mia mamma ad accendere una candela a Santa Lucia", ricorda con emozione il vicesindaco Angelo Zannarini. Costruita – nell’attuale assetto – a partire dal 1615, da quattro secoli custodisce storia e affetti. Undici anni fa il terremoto l’ha ferita duramente: "I danni strutturali erano molto gravi", spiega l’ingegnere Chiara Foresti. Ma ora sta rifiorendo: entro pochi mesi la piccola, bellissima chiesa potrà essere riconsegnata ai fedeli e alla cittadina. In occasione delle Giornate d’autunno, il gruppo Fai di Pieve di Cento, guidato da Giovanna Baraldi, ha ottenuto eccezionalmente di aprire il cantiere: ancora oggi (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) si potrà accedere all’interno dell’oratorio, ancora parzialmente occupato dai ponteggi, per conoscere dai volontari Fai storie e curiosità su questo tesoro d’arte e di memoria.

La chiesa sorse accanto all’antico ospedale (citato già nel 1260) che fu gestito – appunto – dalla Confraternita di San Rocco e San Sebastiano. Alla fine del ‘500, Giuseppe Crescimbeni, canonico pievese, lasciò in eredità una somma perché venisse riedificata. Fra le opere d’arte che arricchivano la chiesa, anche una pala di Bartolomeo Gennari, allievo del Guercino. La chiesa è stata poi oggetto di interventi successivi: nel 1922 fu realizzato un altare dedicato ai Caduti.

Avviati un paio d’anni fa, i lavori post-sisma (condotti dalla Candini Arte) hanno dovuto affrontare le diverse vulnerabilità dell’edificio: "In particolare sono state consolidate le volte ed è stato effettuato un importante ripristino della copertura con la sostituzione delle capriate e la stabilizzazione con doppio tavolato", ha sottolineato l’ingegner Foresti durante la presentazione di ieri mattina, a cui hanno assistito anche il sindaco Luca Borsari, il parroco don Angelo Lai ed Enrico Cocchi, direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione (che ha messo a disposizione le risorse per il ripristino, oltre un milione e 100mila euro). "Durante i lavori abbiamo voluto tutelare anche i nidi dei rondoni che hanno sempre ‘abitato’ sul tetto della chiesa – ha aggiunto Chiara Foresti –. Al loro ritorno, la scorsa primavera, hanno potuto ritrovarli".

"In accordo con la Soprintendenza è stato effettuato anche un attento ripristino delle decorazioni", ha sottolineato l’architetto Valeria Virgili. E sono emerse anche sorprese: le stratigrafie hanno rivelato, per esempio, che nel ‘700 la chiesa era tinteggiata sui toni del verde e la cantoria era decorata con immagini di strumenti musicali. Proprio da pochi giorni sono ultimati i lavori anche sul campanile che ha ritrovato anche il suo puntale che era crollato. San Rocco è un gioiello ritrovato, "e noi del Fai siamo onorati di accompagnare la sua rinascita – dice Giovanna Baraldi –, rinnovando il nostro impegno per la tutela del patrimonio storico artistico del Paese".