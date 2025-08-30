Rifiuta di lasciare la casa dopo le violenze: arrestato

Appena una settimana fa gli era stata notificata una misura cautelare che gli imponeva di lasciare la casa familiare, in seguito a maltrattamenti nei confronti della compagna, ma l’uomo continuava imperterrito a occupare l’abitazione infischiandosene dell’ordine del giudice.

I carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un italiano di 51 anni, con precedenti di polizia, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La misura cautelare l’aveva ricevuta la scorsa settimana, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e violenza privata ai danni della convivente, che era stata provvisoriamente collocata in una struttura protetta per porre fine alle violenze. Qualche giorno dopo, la donna si è rivolta ai carabinieri manifestando la volontà di tornare nell’appartamento che l’uomo avrebbe dovuto lasciare, ma prima di farlo ha chiesto aiuto ai militari perché, conoscendo l’attitudine a delinquere del compagno, aveva paura di trovarlo in casa.

I sospetti della donna sono stati confermati dai militari che, dopo essere entrati nell’abitazione per assicurarsi che fosse vuota, hanno trovato il 51enne nella stanza da letto, in violazione della misura cautelare ricevuta. A quel punto, i carabinieri lo hanno arrestato per la violazione della misura. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con giudizio direttissimo.

