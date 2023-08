Rifiuti a Castello d'Argile: scontro tra Comune e gestore, troppe inadempienze sulla raccolta

Nuovo calendario per la raccolta differenziata e nuovo orario per l’ecosportello, che sarà aperto giovedì 17, 24, 31 agosto dalle 14,30 alle 18,30 a Castello d’Argile nella sala polifunzionale, via del Mincio.

"Per quanto riguarda il gestIl Comune invita, coloro che non sono ancora in possesso del nuovo kit, ad andare a ritirarlo.ore del servizio di raccolta dei rifiuti – sottolinea il sindaco Alessandro Erriquez -, non abbiamo digerito alcuni ritardi nell’affrontare questioni note, vedi scuole, palestre, condomini e gravi errori nella comunicazione.

Il Comune ha chiesto, da tempo, di passare, per la raccolta differenziata, ad altro ambito territoriale ma gli è stato impedito".

E il primo cittadino aggiunge: "La richiesta è ancora valida e nel frattempo chiederemo ad Atersir di sanzionare ogni inadempienza contrattuale da parte del gestore".

L’Agenzia terriroriale ha proposto di estendere fino al 30 settembre la fase transitoria che permette ai cittadini di usare anche vecchi contenitori e sacchi.