Rifiuti abbandonati al Parco Talon "Basta, installiamo le telecamere"

Sacchi di plastica, legni, pietrisco, metalli, tavoli, sedie, ceramiche, carta e cartone, e anche un estintore. E’ un campionario completo di rifiuti quello che ignoti hanno scaricato in riva al Reno, a poca distanza dal ponte blu del Parco Talon, lungo il percorso della Strada della lana e della seta.

Un camion di materiali indifferenziati che dovevano prendere la via di una discarica regolare e che invece qualcuno ha ritenuto più comodo o pratico abbandonare clandestinamente in una zona che fra l’altro non è nuova a questi fenomeni. Solo lo scorso anno, proprio a poca distanza da qui, l’assessore alla Sicurezza Nanni fece installare grossi blocchi di cemento armato per impedire il passaggio di mezzi che in questa strada senza uscita dietro l’ex campo nomadi di via Allende trasportavano ogni genere di rifiuti speciali. E anche in questo caso puntuali arrivano segnalazioni e polemiche.

"Registriamo questo ennesimo danno naturalistico e paesaggistico: uno scempio che dimostra una gestione imbarazzante. Presto lanceremo una raccolta firme perché non si può permettere di devastare il bene pubblico cittadino, lasciando proliferare le discariche abusive non punendo gli incivili" attacca il consigliere Pietro Cappellini (Fd’I) al quale l’assessora all’Ambiente Barbara Negroni replica chiarendo che la Polizia locale non può avere i fari puntati anche di notte sugli ettari infiniti dell’area che interessa il parco della Chiusa e dintorni e che comunque "gli accertamenti che stiamo facendo ci stanno portando ad identificare chi ha prodotto questi rifiuti. Producendo quello che anche io definisco uno scempio: sedie, tavoli e sacchi neri di spazzatura buttati a bordo strada come se fosse una discarica. Ai soggetti che hanno compiuto questo reato ambientale andrebbe attribuita una multa e una denuncia".

Dal centrodestra Erika Seta aggiunge che queste sono situazioni che si verificano da anni: "Segnale che il territorio è totalmente privo di controllo e di una Giunta evidentemente non interessata al decoro della città". E in tema di controllo ancora la Negroni annuncia che "stiamo per installare delle telecamere, proprio in quella zona, che funzioneranno 24 ore su 24, controllando gli accessi. Questo perché abbiamo rilevato che nonostante siano stati posti perfino dei fittoni proprio per non far passare le auto che trasportano rifiuti, evidentemente questi delinquenti entrano con altri mezzi".

Gabriele Mignardi