Rifiuti abbandonati?. La multa è in diretta

Abbandoni rifiuti: a Budrio arrivano, da domani, 3 aprile, gli accertatori. Lo rende noto l’amministrazione: "Gli abbandoni e i conferimenti scorretti dei rifiuti sono un problema difficile da risolvere e che, sulla base dei dati raccolti, è quasi invariante rispetto ai diversi sistemi di raccolta. Il nuovo contratto di gestione rifiuti prevede la possibilità di ricorrere a un servizio di controllo e prevenzione basato sull’attività di un agente accertatore. Questi operatori sono stati addestrati opportunamente a rilevare irregolarità e, soprattutto, a individuarne i responsabili consentendo poi di sanzionare le violazioni. Tutto questo con la finalità di migliorare la gestione del servizio, migliorare il decoro urbano e contenere gli extra costi legati al recupero abbandoni o ad altri comportamenti irregolari che purtroppo ricadono su tutti gli utenti, che, in grande maggioranza rispettano le regole".

Gli accertatori inizieranno il loro servizio domani, indirizzati dagli uffici comunali su una lista di situazioni critiche che si sono evidenziate in questi mesi. Gli agenti hanno già effettuato un rodaggio piuttosto impegnativo operando sul territorio del Comune di Bologna per quasi due anni, esperienza che gli ha permesso di sviluppare una modalità di accertamento delle infrazioni molto accurata: le sanzioni vengono elevate nel momento in cui inequivocabilmente si riesce a individuare il responsabile.

L’amministrazione aggiunge: "Da sottolineare che, in prima battuta, la funzione dell’accertatore è quella di cercare di risolvere i problemi "in chiave formativa e informativa", così come previsto da contratto e solo in subordine in chiave sanzionatoria. Ricordiamo, comunque, che già dall’anno scorso Atersir ha rivisto al rialzo gli importi delle sanzioni che possono arrivare anche a cifre considerevoli, soprattutto nel caso di aziende o soggetti giuridici in generale. Gli agenti saranno chiaramente riconoscibili dalla divisa indossata e dal mezzo utilizzato e opereranno su tutto il territorio comunale".

z. p.