Rifiuti abbandonati, scatta il giro di vite

Sanzioni salate per gli abbandoni dei rifiuti. Il giro di vite scatta in seguito a un aumento considerevole degli episodi di degrado con un conseguente incremento dei controlli da parte della Polizia Locale, dell’ufficio tecnico e delle Guardie ecologiche volontarie: l’ultimo pochi giorni fa quando è stato rinvenuto un accumulo abusivo di rifiuti ingombranti a lato della strada.

In questi mesi sono stati effettuati più di 300 controlli, con analisi dei rifiuti abbandonati e visione delle immagini delle fototrappole, che periodicamente vengono spostate sulle isole ecologiche di base più colpite dall’inciviltà. Sono state elevate 61 sanzioni, per una media di 160 euro a verbale, applicando gli importi previsti dalla normativa e dai regolamenti regionali. Un aspetto molto interessante è che aumentano anche i cittadini stessi che sporgono denuncia alla Polizia locale, quando si imbattono in episodi di abbandono.

Il 60% dei cittadini che hanno preso la multa per abbandono rifiuti sono residenti nel comune di Malalbergo, mentre gli altri abitano tra Baricella, Granarolo e Bologna.

"Abbiamo una comunità complessivamente molto sensibile e attenta, che fa bene la raccolta differenziata e paga puntualmente la tassa dei rifiuti – spiegano dall’Amministrazione –. Purtroppo esiste una minoranza che trascura completamente i propri doveri e non ha senso civico, né rispetto per l’ambiente. Sembra che l’unico strumento con cui sensibilizzarli siano le multe. Il centro di raccolta dei rifiuti è aperto 7 giorni su 7, è attivo il servizio gratuito per la raccolta degli ingombranti a domicilio. Per i negozi e gli esercizi commerciali esiste un servizio dedicato di porta a porta per la raccolta di plastica e carta; sempre a domicilio è disponibile gratuitamente anche la raccolta di sfalci e ramaglie. Insomma, chi vuole abbandonare, pare disinteressarsi completamente del rispetto del prossimo, dell’ambiente e del futuro di tutti noi. Ringrazimo davvero tutti i cittadini che fanno la loro parte, alcuni prendendosi anche a cuore la denuncia di certi comportamenti. Continueremo ad intensificare i controlli".

Zoe Pederzini