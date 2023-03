Rifiuti abbandonati, sei multe in quattro ore

Il Comune di Budrio dichiara ‘guerra’ contro l’abbandono abusivo e illecito di rifiuti. Sono stati incrementati i controlli sugli abbandoni rifiuti da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie. A spiegarne i motivi è l’Amministrazione comunale: "In questi ultimi mesi abbiamo potuto constatare l’aumento degli abbandoni di rifiuti - spiega la sindaca Debora Badiali. Soprattutto attorno ai cassonetti, è costante la presenza di sacchetti, scatole e altro. Sono comportamenti incivili di una minoranza di cittadini che purtroppo risultano molto appariscenti e indecorosi e, soprattutto, frustranti per quella maggioranza rispettosa delle regole. Ma sono comportamenti innanzitutto stupidi perché da una parte peggiorano la qualità del servizio complessivo (se un operatore usa il suo tempo a ripulire gli abbandoni, non può fare il normale lavoro di spazzamento strade) e dall’altra fanno crescere il costo del servizio complessivo".

La prima cittadina, poi specifica: "Se si pensa, addirittura, che il servizio di ritiro ingombranti è gratuito e avviene sotto casa, è difficile capire cosa spinge una persona a caricare in macchina un vecchio divano per abbandonarlo di notte in un fosso lontano, innescando così un recupero extra che costa almeno 200 euro e viene addebitato all’intera comunità. Ormai non ci sono più scuse per chi non differenzia o non conferisce correttamente i rifiuti. Per anni si è detto che la raccolta rifiuti ’porta-a-porta’ era troppo impegnativa . Ora ci sono centinaia di cassonetti a disposizione. Per i rifiuti ingombranti? Ritiro sotto casa o stazione ecologica. Troppo indifferenziato? Forse si differenzia male e si può comunque richiedere un bidoncino in più. Pannolini o pannoloni? Ci sono i bidoni riservati e gratuiti. Un qualsiasi dubbio o problema particolare? Si può chiamare o scrivere all’ufficio Ambiente che aiuta a trovare una soluzione".

Per questi motivi, quest’anno l’amministrazione comunale ha incrementato i controlli sugli abbandoni da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie con lo scopo di sanzionare i trasgressori. In soli 2 servizi (di 4 ore l’uno) e un’uscita di emergenza di un paio di ore, le Guardie Ecologiche volontarie hanno preparato 6 verbali.

Zoe Pederzini