Addio al porta a porta a Bologna, i residenti: "Un sollievo non vedere più i sacchi sotto i portici"

Bologna, 11 luglio 2023 – Niente più sacchetti sotto i portici, ammucchiati ai lati delle strade o abbandonati agli angoli dei portoni. La raccolta dei rifiuti porta a porta che ha investito il centro storico per lo smaltimento di carta, plastica e organico sarà un lontano ricordo per i residenti del quadrilatero, che la definiscono un vero e proprio "incubo".

Stanotte c’è stata the last dance, perché da oggi, mercoledì 12 luglio, sono reintrodotti in centro i cassonetti per la carta, 282 in totale, e per la plastica, 281 contenitori, senza carta smeraldo. Per l’occasione, ieri sera, anche il sindaco Matteo Lepore ha fatto un giro nelle vie più centrali con gli addetti Hera per certificare il mantenimento di una sua promessa elettorale. "Avremo una città più grande, più pulita e più bella", ha spiegato.

I cittadini sono generalmente soddisfatti. "Mettere i sacchi fuori, per terra, era orrendo per la città – afferma Silvia Evangelisti –. E poi questo tipo di raccolta non garantiva la giusta raccolta differenziata, non c’era sicurezza. Il danno era legato alla carenza di igiene, alla sporcizia e alla cattiva immagine dei portici, in particolare d’estate. Questa scelta sarebbe dovuta arrivare prima, ma meglio tardi che mai".

"È giusto tornare ai cassonetti – spiega Laura De Santis –. Ma c’è da dire che ognuno era responsabile del proprio operato. Faccio la raccolta differenziata e vado nelle isole a gettare i rifiuti, e, oltre alla sporcizia che creava il porta a porta, il sistema non garantiva la differenziata. Abbiamo trovato pasta per terra, i volatili che la mangiavano. La sporcizia era incredibile".

In più, il piano di intervento prevede un macro programma di pulizia delle piazze e dei portici, con il potenziamento dello spazzino di quartiere e l’inserimento, chiaramente, dei nuovi cassonetti. "Per fortuna la sporcizia in via Castiglione, all’altezza di casa mia, non c’era, ma la dinamica si creava nelle vie laterali – commenta Mimma Massarenti –. Ma adesso c’è un nuovo problema: la larghezza degli ingressi dei cassonetti della plastica. È minuscola, infatti non si riesce a inserire un sacco intero. Ne faremo di più piccoli e ne butteremo diversi ogni giorno. Ma è impraticabile".

Il porta a porta, a detta dei bolognesi, è fallito. Ma l’idea poteva essere espressa meglio. "Bisognava forse studiare ed elaborarlo meglio, mantenendo il sistema, ma raccogliendo due volte ogni sera, intensificando la raccolta nei grandi condomini – evidenzia Milena Chiarini –. Servivano investimenti migliori, con una campagna di informazione più intensa, per cittadini, turisti e proprietari di bed and breakfast ".