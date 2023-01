Rifiuti, ancora troppi maleducati

I cassonetti per l’indifferenziata ad apertura con la tessera sono ormai diffusi ovunque, non solo a Bologna. Scelta lodevole che aiuta a razionalizzare i rifiuti con i vari contenitori adibiti a carta, plastica, bottiglie e indifferenziata. Purtroppo la maleducazione di certi cittadini è infinita. C’è il cassonetto e quindi infilare i sacchetti nel rullo dopo il riconoscimento con la tessera non è una gran fatica. Ma c’è chi infischiandosene di ogni regola, buonsenso e coscienza civica, si libera del pattume gettandolo a terra. Come abbiamo ripetuto in altre occasioni un sistema di telecamere diffuso (in alcune zone sono già presenti) potrebbe aiutare a smascherare i fuorilegge dei rifiuti. L’aspetto che invece andrebbe rivisto da parte del gestore è l’ampiezza del cassetto che accoglie i rifiuti dell’indifferenziata: è troppo piccolo e questo aspetto induce i maleducati a non rispettare le regole. Certo, non è un’attenuante ma è un aspetto su cui riflettere. In ogni caso almeno il 95% dei rifiuti viene conferito correttamente.

Secondo i dati a luglio e agosto 2022, a Bologna sono state fatte 386 multe per violazione delle norme sui rifiuti. È proprio l’effetto, dell’aumento delle telecamere mobili contro l’abbandono del “rusco” rispetto al 2021: sono salite da 8 a 14 ma sono ancora poche. Secondo la Dire gli spazzini di quartiere segnalano in media 45 quintali di rifiuti indifferenziati fuori dei cassonetti.

