Rifiuti, arriva la bolletta a tariffa puntuale

Assemblee pubbliche per informare sul passaggio da Tari a Tcp che rivoluziona la modalità di calcolo della bolletta del servizio di raccolta rifiuti e coinvolgerà sia le utenze domestiche e non.

La tariffa puntuale, diversamente dalla Tari, sarà infatti calcolata, nella parte variabile, sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, considerando il numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la tipologia dell’attività economica svolta per le utenze non domestiche. Primo appuntamento lunedì alle 18,30 alla Sala Sassi