Rifiuti nei boschi, ecco il bimbo che ripulisce i sentieri

Castiglione dei Pepoli (Bologna), 2 settembre 2023 – Ettore Cirillo è un ragazzo di 7 anni che passa buona parte delle sue vacanze estive e dei fine settimane nella casa che fu dei suoi nonni a Monte Tavianella, una piccola località appenninica nel territorio di Castiglione dei Pepoli. Come tutte le persone che hanno radici montanare, fin da piccino ha imparato ad apprezzare le passeggiate dei boschi, ma quest’anno è stato colto da una brutta sorpresa: nei percorsi che era solito fare ha trovato parecchia immondizia sparsa sopra il manto di erba e foglie, là dove non dovrebbe esserci.

A quel punto il piccolo Ettore ha chiesto ai genitori il permesso di poter raccogliere quei rifiuti, cosa che ha poi fatto insieme alla zia Sara e al fratellino Giulio. "Mamma la natura è importante – ha spiegato il piccolo Ettore nel motivare la sua decisione – e non possiamo lasciare tutta questa spazzatura per terra". A questo piccolo gruppo di volenterosi ci sono voluti circa due giorni per ripulire quel fazzoletto di terra che era stato scambiato per un grande cestino senza involucro.

«Raccogliendo l’immondizia che era in superficie – a parlare è la mamma Laura Milani – ci siamo accorti che qualche sacco si era interrato, essendo probabilmente lì da un po’ di tempo, per cui il giorno dopo i ragazzi si sono armati di paletta per poter ripulire completamente l’area facendo attenzione a non creare ulteriori danni al manto erboso". "Il mondo salvato dai ragazzini" è un vecchio libro scritto da Elsa Morante, nel quale si esalta lo spirito libero dei più giovani e la loro voglia di migliorare il mondo. Una forza positiva che Ettore ha perfettamente dimostrato non lasciandosi confondere da due atteggiamenti profondamente diseducativi degli adulti. Il primo è che tra il boschetto in cui sono stati riversati i rifiuti e il cassonetto dell’immondizia, dove lo stesso ragazzino ha poi portato tutta la sporcizia, la distanza è minima, per cui il gesto di abbandonarla in mezzo agli alberi è sembrato ancora di più una offesa all’ambiente.

Il secondo, invece, riguarda i passanti che hanno visto questo terzetto all’opera e che si sono ben guardati dall’offrire loro un aiuto anche solo prendendo un sacchetto di quello che nello slang bolognese viene detto ’rusco’ per portarlo nell’apposito contenitore. Una storia a lieto fine in cui chi dovrebbe imparare insegna, sperando che l’esempio sia sufficiente ad evitare che non si ripetano più episodi del genere.

m. s.