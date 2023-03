Rifiuti: cambia la raccolta, si punta all’82%

Baricella la raccolta dei rifiuti cambia e con essa arriva la distribuzione del necessario. È ufficialmente iniziata la distribuzione delle nuove dotazioni per la nuova modalità di differenziare i rifiuti coordinata da Hera e Comune. A partire dal 3 aprile l’adeguamento dei servizi con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Questa iniziativa rientra tra quelle previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Complessivamente sono interessate dal progetto circa 3.320 utenze, di cui 209 non domestiche. Tra le novità principali le lattine saranno da conferire nel sacco giallo della plastica e non più insieme al vetro mentre rifiuti indifferenziati, carta e sfalcipotature in appositi contenitori e non più nei sacchi.

Nel comune è infatti già attivo un modello di raccolta differenziata porta a porta analogo a quello previsto dalla concessione, con ottimi risultati: attualmente la percentuale di raccolta differenziata è sopra al 75 per cento e si vuole raggiungere, grazie alle novità introdotte e all’indispensabile collaborazione di tutti, l’importante obiettivo dell’82 cento, portando la produzione di indifferenziato sotto i 100 chilogrammiabitante contro gli attuali 107,5.

Le utenze di Baricella potranno ritirare direttamente le nuove dotazioni in uso per fare la raccolta differenziata al Punto Smeraldo in una delle giornate previste fino all’1 aprile, sempre con apertura dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, secondo il seguente calendario: a Baricella, in via Roma 31, il 16, 18, 25, 30, 31 marzo e 1 aprile; a San Gabriele, nel magazzino comunale in via Savena Vecchia 2084, il 20, 21, 27 e 28 marzo; a Boschi, nel Centro Simoncini in via Gramsci 26, il 17 e 24 marzo; a Passo Segni, nel Club 78 in via Guidetti 10, il 23 marzo.