Rifiuti, cassonetti con la tessera da luglio

Cambiano le modalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. L’obiettivo, spiega una nota di Hera, è migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata e recuperare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Due le novità principali: la sostituzione, a partire dal mese di maggio, di tutti i contenitori per i rifiuti e l’introduzione della Carta Smeraldo. Il kit per la nuova differenziata sarà disponibile per il ritiro nei Punti Smeraldo dal 3 aprile. Complessivamente sono interessate dal progetto 3.170 utenze, tra domestiche e non domestiche.

Le modifiche del servizio rientrano nelle novità contenute nella gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir. A Monzuno la percentuale di raccolta differenziata è 45,6% mentre la quantità di rifiuti indifferenziati inviati a smaltimento è di 276 chilogrammi per abitante. Con la nuova raccolta e la collaborazione di tutti, l’obiettivo è raggiungere e superare l’obiettivo del 69% di raccolta differenziata e ridurre la produzione di indifferenziato sotto i 190 chilogrammi all’anno per abitante. A partire dal mese di maggio verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti di Monzuno. I nuovi cassonetti hanno un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal primo luglio il cassonetto Smarty per i rifiuti indifferenziati si aprirà solo con la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali. Gli altri cassonetti rimarranno temporaneamente ad apertura libera.

Il kit per la nuova differenziata contiene la Carta Smeraldo; la pattumella e i sacchi per la raccolta dell’organico; la Guida alla raccolta differenziata. Nel mese di aprile il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente il kit presso i “Punti Smeraldo” allestiti in tutte le località. Per illustrare tutte le novità in programma a Monzuno, sono state organizzate tre assemblee pubbliche: lunedì 3 aprile alle 20.30 al Municipio di Monzuno (via L.Casaglia 4); venerdì 7 aprile alla Sala Comunale di Vado (via Val di Setta 54); mercoledì 12 aprile alla Sala Corbo di Rioveggio (via Campi Sportivi 1).