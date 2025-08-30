Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caso crackAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaRivoluzione rifiuti con il cassonetto digitale
30 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Rivoluzione rifiuti con il cassonetto digitale

Rivoluzione rifiuti con il cassonetto digitale

Monterenzio, da ottobre inizierà la sostituzione dei contenitori e verrà distribuito il kit per la raccolta differenziata con la Carta Smeraldo

Da gennaio 2026 i cassonetti dei rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la Carta Smeraldo

Da gennaio 2026 i cassonetti dei rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la Carta Smeraldo

Per approfondire:

Monterenzio (Bologna), 30 agosto 2025 – Cambia la raccolta differenziata e arriva il cassonetto digitale che si aprirà solo con la Carta Smeraldo. Le novità, annuncia Hera, sono previste dalla gara a evidenza pubblica per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna, indetta da Atersir. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 3.300 utenze.

A partire dal mese di ottobre a Monterenzio verranno progressivamente sostituiti i contenitori per i rifiuti. In particolare, quelli per l’indifferenziata saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente e da gennaio 2026 si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri contenitori resteranno ad apertura libera. Un’altra novità riguarda il conferimento degli imballaggi di alluminio che andranno insieme alla plastica e non più con il vetro. Saranno inoltre posizionati nuovi cassonetti per la raccolta di sfalci e potature e dei rifiuti organici. Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali, sia fisica che virtuale; pattumella sottolavello insieme ai sacchi per l’organico e guida alla raccolta differenziata.

Dal 1° al 25 ottobre, gli utenti domestici titolari della tassa rifiuti o loro delegati potranno ritirare il kit gratuitamente al Punto Smeraldo allestito al Cinema Teatro Lazzari in via Idice 233 a Monterenzio, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. A partire dal 27 ottobre, chi non avesse ancora ritirato il kit potrà farlo all’Ecosportello Hera di San Lazzaro di Savena aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. Sempre dal 27 ottobre, all’Ecosportello di Loiano, (resso l’agenzia immobiliare La Montanara in via Roma 14/6, invece, sarà possibile ritirare solo la Carta Smeraldo fisica o virtuale.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, nel mese di ottobre operatori incaricati da Hera, dotati di tesserino di riconoscimento, visiteranno le attività commerciali, artigianali e industriali consegnando la Carta Smeraldo. Oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono stati programmati appuntamenti pubblici per illustrare le novità. I prossimi incontri si terranno alle ore 20 nelle seguenti date: martedì 2 settembre al Cinema Teatro Lazzari a Monterenzio; martedì 9 alla Banca BCC a San Benedetto del Querceto; martedì 16 alla Sala parrocchiale a Pizzano; martedì 23 all’agriturismo Farneto a Ca’ del Vento; martedì 30 al bar Bonetti a Rignano Bolognese. Sarà infine a disposizione di tutti i cittadini l’infopoint allestito da Hera sabato 6 settembre dalle 14 alle 19 presso la Festa dello Sport alla palestra Parco del Museo di via Idice a Monterenzio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata