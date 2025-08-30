Rivoluzione rifiuti con il cassonetto digitale

Monterenzio (Bologna), 30 agosto 2025 – Cambia la raccolta differenziata e arriva il cassonetto digitale che si aprirà solo con la Carta Smeraldo. Le novità, annuncia Hera, sono previste dalla gara a evidenza pubblica per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna, indetta da Atersir. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 3.300 utenze.

A partire dal mese di ottobre a Monterenzio verranno progressivamente sostituiti i contenitori per i rifiuti. In particolare, quelli per l’indifferenziata saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente e da gennaio 2026 si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri contenitori resteranno ad apertura libera. Un’altra novità riguarda il conferimento degli imballaggi di alluminio che andranno insieme alla plastica e non più con il vetro. Saranno inoltre posizionati nuovi cassonetti per la raccolta di sfalci e potature e dei rifiuti organici. Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali, sia fisica che virtuale; pattumella sottolavello insieme ai sacchi per l’organico e guida alla raccolta differenziata.

Dal 1° al 25 ottobre, gli utenti domestici titolari della tassa rifiuti o loro delegati potranno ritirare il kit gratuitamente al Punto Smeraldo allestito al Cinema Teatro Lazzari in via Idice 233 a Monterenzio, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. A partire dal 27 ottobre, chi non avesse ancora ritirato il kit potrà farlo all’Ecosportello Hera di San Lazzaro di Savena aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì anche dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. Sempre dal 27 ottobre, all’Ecosportello di Loiano, (resso l’agenzia immobiliare La Montanara in via Roma 14/6, invece, sarà possibile ritirare solo la Carta Smeraldo fisica o virtuale.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, nel mese di ottobre operatori incaricati da Hera, dotati di tesserino di riconoscimento, visiteranno le attività commerciali, artigianali e industriali consegnando la Carta Smeraldo. Oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono stati programmati appuntamenti pubblici per illustrare le novità. I prossimi incontri si terranno alle ore 20 nelle seguenti date: martedì 2 settembre al Cinema Teatro Lazzari a Monterenzio; martedì 9 alla Banca BCC a San Benedetto del Querceto; martedì 16 alla Sala parrocchiale a Pizzano; martedì 23 all’agriturismo Farneto a Ca’ del Vento; martedì 30 al bar Bonetti a Rignano Bolognese. Sarà infine a disposizione di tutti i cittadini l’infopoint allestito da Hera sabato 6 settembre dalle 14 alle 19 presso la Festa dello Sport alla palestra Parco del Museo di via Idice a Monterenzio.