"Rifiuti e degrado sotto casa". Scatta lo sciopero dell’affitto

"Troppo degrado, non paghiamo più il canone". Forma radicale di protesta, arrivata allo sciopero dell’affitto, quella messa pacificamente in atto da alcune famiglie residenti nelle case popolari di via Verdi a Crespellano. Due palazzi di proprietà comunale in gestione all’Acer per un totale di 24 appartamenti, dove vivono da quasi quarant’anni tre settantenni: Pietro Nepoti, Marisa e Carla, non nuovi a segnalare problemi con la gestione della piccola isola ecologica che sta sulla strada comunale dove con troppa frequenza vengono abbandonati rifiuti ingombranti o inquinanti. Non esiste una recinzione e il sospetto è che oltre alla trascuratezza di altri residenti dei palazzi, si aggiunga anche l’inciviltà di passanti. E poi una lunga lista di codanneggiamenti al patrimonio pubblico messi in atto da altri condomini, assegnati in quegli stabili dopo l’approdo in Italia a seguito di emergenze-profughi. Situazioni che giù negli anni scorsi portarono ad incontri con il sindaco di Valsamoggia e con la direzione di Acer.

"Siamo alle solite, ed anzi peggio, dicono Pietro, Marisa e Carla- Due famiglie si sono arrese, anche per i comportamenti intimidatori subiti, ed hanno chiesto e ottenuto il trasferimento. La nostra non è solo una protesta. Ma una manifestazione di senso civico. Viviamo in alloggi pubblici e non possiamo accettare che questo bene comune venga maltrattato senza che le autorità, alle quali ci siamo rivolti ripetutamente, non intervengano", dicono i tre settantenni, ben decisi a non arrendersi al degrado e alle prevaricazioni che hanno suscitato già l’attenzione delle forze dell’ordine.

Interpellato, il presidente di Acer Marco Bertuzzi spiega che "Le segnalazioni, sia manutentive che disciplinari, riportate dagli abitanti sono state tutte affrontate (lo stesso difensore civico, a cui un cittadino si era rivolto in passato ha riconosciuto l’impegno di Acer nell’affrontare i problemi all’interno del comparto in oggetto). Abbiamo infatti utilizzato tutti gli strumenti previsti dai regolamenti comunali". Per poi aggiungere che "se durante i monitoraggi programmati continueremo a rilevare comportanti difformi dalle regole proporremo al Comune di adottare provvedimenti che potrebbero condurre anche alla perdita per alcuni inquilini del diritto a rimanere nell’alloggio". Gabriele Mignardi