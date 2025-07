Rifiuti e pulizia, ecco la campagna ‘Insieme’

Bologna si fa ‘Insieme’. Questo è l’obiettivo della nuova campagna promossa da Hera e Comune per stimolare comportamenti virtuosi in tema di raccolta differenziata, pulizia urbana e riuso dei materiali. Presentata l’altro giorno a palazzo d’Accursio, Hera conduce una chiamata all’azione dedicata a tutta la comunità grazie a una rete alla quale partecipano l’Università di Bologna e le associazioni di categoria Ascom, Cna, Confartigianato e Confesercenti.

"Un’iniziativa che è il frutto di un lavoro di squadra – sottolinea Simone Borsari, assessore comunale ai lavori pubblici –. Bologna guarda al futuro con l’ambizione di essere ancora più pulita, bella e sostenibile". Quindi il messaggio è chiaro: più i cittadini collaborano, più la città è pulita e il servizio è efficiente. Hera lo fa attraverso una serie di iniziative sul territorio.

"Così ci impegniamo – dice Giulio Renato, direttore centrale dei Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera – a intercettare gli utenti che non hanno accesso alle dotazioni e agli strumenti per conferire i propri rifiuti e li accompagniamo verso comportamenti più consapevoli". Si parte con gli ‘Swap party’, che si terrà il 27 settembre in piazza Verdi e poi il 25 ottobre in piazza Lucio Dalla. In queste occasioni, "le persone si scambieranno oggetti che non vengono più utilizzati, promuovendo il riuso e la sostenibilità", spiega Giorgia Stancari, responsabile dei Servizi ambientali area Bologna-lmola. Uno dei pilastri della campagna è l’installazione di dieci totem temporanei nei luoghi più iconici della città per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti e anche per valorizzare la bellezza dei luoghi pubblici, a partire da settembre.

E ha una particolare attenzione ai giovani la collaborazione con l’Università per promuovere "tra gli studenti una cultura della sostenibilità, della raccolta differenziata di qualità e del rispetto per gli spazi comuni", afferma ancora Stancari. ‘Insieme’, poi, è anche multimediale: verrà pubblicata in questi giorni sui canali social una serie di videoclip dedicati ai temi della campagna in questione.

Dulcis in fundo, in tutta la città, è partito ‘Risate di quartiere’, lo spettacolo di Veronica e Malandrino, che strizza l’occhio ai comportamenti da tenere in materia di raccolta differenziata. Il duo comico coinvolgerà il pubblico in una serie di Ecoquiz a tema. La rassegna ha preso il via il primo luglio e si concluderà a settembre.

Giovanni Di Caprio