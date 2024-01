Rifiuti, Herambiente acquista Trs Ecology

Il gruppo Hera rafforza ulteriormente la propria leadership italiana nel settore ambiente, in particolare nel trattamento dei rifiuti industriali, grazie all’accordo vincolante stipulato ieri dalla controllata Herambiente Servizi Industriali, per l’acquisto del 70% della piacentina Trs Ecology, alla quale è stato conferito il ramo d’azienda afferente alla piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali situata a Caorso (Piacenza) di Trs Ecology. Grazie a questo nuovo impianto, a regime Herambiente tratterà ogni anno più di 64mila tonnellate aggiuntive di rifiuti industriali, con un contributo alla crescita del margine operativo lordo consolidato del gruppo Hera pari a circa 6 milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste.

L’acquisizione di Trs Ecology, che conta oltre 70 lavoratori e circa 2.700 clienti, consentirà al gruppo Hera di ampliare la propria presenza nel nord-ovest, r"ealizzando importanti sinergie con i poli industriali della multiutility già da tempo operativi in provincia di Pisa, Ravenna e Vicenza", fanno sapere dalla multiservizi. L’attuale proprietà, nella persona dell’amministratore unico Claudio Dodici, rimarrà all’interno della nuova compagine societaria con importanti ruoli operativi. "Questa nuova importante partnership ci consentirà di essere ancora più efficienti nella gestione dei nostri clienti industriali e di rafforzare la leadership nazionale nel settore, in termini di quantità di rifiuti gestiti e clienti serviti – afferma Andrea Ramonda, ad di Herambiente –. La dotazione impiantistica di Trs Ecology ci consente un ampliamento del perimetro di azione e a regime di sviluppare importanti sinergie tecniche e commerciali ".