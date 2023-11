Rifiuti, i civici:: "Servono isole ecologiche"

Servono nuovi orari per specifici rifiuti e la creazione di punti di raccolta per i conferimenti a misura di cittadino. Torna all’attacco la lista civica di Casalecchio che dopo l’ammissione da parte del sindaco Bosso di problemi oggettivi nel mantenimento della pulizia e del decoro della città, avanzano proposte concrete e non solo una semplice revisione del sistema, come pure operato dal Comune di Bologna. "Abbandoni di rifiuti, sporcizia, cattivi odori, aumento delle colonie di topi e tanta scomodità per alcune fasce della popolazione riportano una immagine di Casalecchio che non riflette il livello di civiltà che il paese merita -ribadiscono i consiglieri Cevenini e Tonelli- Una delle nostre proposte consiste nella creazione di luoghi di raccolta nei diversi quartieri (dei punti simili a isole ecologiche, ma più mirati per la cittadinanza), che consentirebbero a chi ne ha necessità di conferire i rifiuti anche al di fuori degli orari e giorni canonici . Sono tante le persone che hanno manifestato questa necessità: chi lavora a turni, chi assiste una persona malata, chi deve viaggiare per lavoro, chi si trova in una situazione di emergenza o scomodità improvvisa e non riesce a stare agli orari dell’isola ecologica".