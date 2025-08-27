Rifiuti, i residenti ‘difendono’ i cestini: "Rimuoverli non è la soluzione giusta"

Bologna ha iniziato a rimuovere i cestini stradali di dimensioni ridotte, quelli dotati di posacenere esterno per intenderci. Gli stessi che per anni hanno punteggiato i marciapiedi di tutta la città. La decisione, presa dal Comune in collaborazione con Hera, nasce dall’esigenza di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre i fenomeni di abbandono improprio, spesso legati proprio a contenitori troppo piccoli o utilizzati in modo scorretto. L’idea è di accorparli a quelli più grandi, di nuova generazione. Il nuovo ’secco’ presenta infatti una buchetta laterale dove sarà possibile buttare la piccola spazzatura anche senza la Carta Smeraldo. I primi test sono partiti qualche tempo fa in zona Stadio e Bolognina e, secondo i rapporti, è stata riscontrata una diminuzione dello sporco pubblico. Ora è il turno del quartiere Porto-Saragozza e via Indipendenza. E i cittadini ’difendono’ i piccoli contenitori. "Secondo me è una cosa sbagliata. Alla fine, siamo noi commercianti a spazzare le strade nei pressi dei nostri locali, alle volte fino sotto i portici. La gente fa quello che vuole, se qualcuno trova una cartaccia per terra non la raccoglie neanche per sbaglio" racconta Gianluca, della pizzeria Pino.

È dello stesso avviso Enzo Cremonini: "Non mi sembra una buona soluzione. Se li rimuoveranno, le persone finiranno per gettare la spazzatura a terra, basti pensare ai mozziconi di sigaretta. Io ne metterei di più, magari più piccoli. Se i cestini non sono comodi e vicini, la gente tende a buttare tutto per terra". Mariarosa, a spasso per via Indipendenza, preferirebbe lasciarli al loro posto, anche perché "poi la gente butterebbe per terra mozziconi di sigaretta, cartacce e quant’altro. Personalmente, se non trovo cestini, mi tengo tutto in tasca, ma non tutti fanno così. A me sembrano oggetti utili e non deturpano la città. Li lascerei al loro posto, non sono così terribili e sicuramente la città ha ben altri problemi".

Non mancano voci fuori dal coro. Nino Campisi, proponendo un’idea alternativa, sposta l’attenzione su un altro tema. "Trovo che piuttosto la città abbia bisogno di bagni pubblici. Meno cestini e più vespasiani potrebbe essere lo slogan. Secondo me sarebbe una buona idea rimetterli in funzione". Elisa, sempre da via Indipendenza, invece, insiste sul ruolo dei cestini per chi fuma: "Credo sia utile lasciarli. Al bisogno, si ha un posto comodo dove spegnere le sigarette. Certo, bisognerebbe essere tutti più civili, ma secondo me è corretto che rimangano. Poi sta alle persone comportarsi bene". Anche Fabio difende i piccoli contenitori: "Penso siano una soluzione efficace. Meglio dare almeno la possibilità a qualcuno di buttare il ’rusco’ lì dentro piuttosto che vederlo finire nei tombini. È vero che spesso i cestini strabordano, ma il punto non è toglierli, la soluzione sta nello svuotarli più spesso. Servirebbe un cambio di mentalità da parte di tutti. In Giappone, ad esempio, è vietato fumare per strada se non in prossimità dei posacenere". Di fronte a opinioni contrastanti, la scommessa dell’amministrazione resta tutta da verificare. Lo scopo, in ogni caso, è di aumentare l’efficienza della raccolta senza peggiorare la pulizia delle strade. Nei prossimi mesi si capirà se la scomparsa dei piccoli cestini sarà una scelta vincente o se, al contrario, occorrerà correre ai ripari con soluzioni intermedie.