Rifiuti, in alcune zone arriva il porta a porta

Rifiuti a San Lazzaro: novità in arrivo. Cambia il sistema di raccolta a partire della seconda metà del 2025. Alcune zone della città passeranno alla raccolta domiciliare (porta a porta), mentre altre continueranno a mantenere il sistema di raccolta stradale. Verrà introdotta anche la ’Carta Smeraldo’ per conferire nel cassonetto con calotta ad apertura informatizzata i rifiuti indifferenziati: un sistema già utilizzato in altri Comuni dell’area metropolitana e che potrà essere usato da tutti i cittadini.

"La decisione di aggiornare il sistema di raccolta di rifiuti nel nostro Comune risponde alla precisa volontà dell’Amministrazione di aumentare la quota di differenziata e invertire così un trend che purtroppo vede San Lazzaro in fondo alle classifiche di Bologna e dell’Emilia-Romagna – spiega la sindaca Marilena Pillati –. Con il 56,7 per cento di raccolta differenziata siamo appena 42esimi sui 56 comuni dell’area metropolitana, mentre con gli 8,5 milioni di chili di indifferenziata nel 2023, siamo addirittura il terzo produttore di rifiuti indifferenziati dietro soltanto a Bologna e Imola che però hanno una popolazione di gran lunga superiore alla nostra. Dobbiamo con urgenza, quindi, modificare il nostro sistema di raccolta accompagnando i cittadini in un percorso di consapevolezza sull’importanza di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, aumentando la raccolta differenziata e la sua qualità".

Per farlo il Comune ha previsto il passaggio a un sistema di raccolta misto (domiciliare e stradale) a seconda della caratteristiche delle zone della città, dato che il territorio di San Lazzaro ha un’urbanizzazione molto disomogenea, con un’area residenziale densamente abitata e, al contrario, zone agricole e collinari che sono caratterizzate da una bassa densità abitativa e dove lo spazio a disposizione per il conferimento dei rifiuti è molto più ampio. Per questo il sistema del "porta a porta" verrà adottato nella maggior parte delle aree extraurbane e riguarderà quindi Ponticella, Colunga, Mirandola, Fabbreria, Campana, Farneto, Castel de’ Britti, Pizzocalvo, Caselle, Borgatella, Russo, Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo, Croara, Trappolone e Nazionale Toscana. La raccolta avverrà attraverso l’utilizzo di contenitori e non di semplici sacchetti. Inoltre i condomini potranno fare richiesta di bidoni condominiali, salvo che per i rifiuti indifferenziati per i quali sarà comunque garantito il contenitore familiare.

La raccolta stradale, attraverso le isole ecologiche di base che verranno completamente rinnovate, riguarderà il capoluogo, Idice, Pulce, Mura San Carlo, Pontebuco e Cicogna. Anche per il conferimento di pannolini e pannoloni nell’area del ‘porta a porta’ verranno adottati dei sistemi ad hoc, aumentando i giorni di raccolta per le sole utenze che ne faranno richiesta.

Zoe Pederzini