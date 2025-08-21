Rifiuti ingombranti e melma. Al via le grandi pulizie del canale

Il Comune di San Giovanni in Persiceto sta lavorando per la sicurezza idraulica del territorio. "Ultimamente – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – il periodo estivo è sempre più caratterizzato da violenti e a volte imprevedibili fenomeni atmosferici. Il Comune, anche per fronteggiare queste emergenze atmosferiche, ha previsto diversi interventi a favore della sicurezza idraulica del territorio. A inizio agosto si sono conclusi i lavori di pulizia straordinaria del canale San Giovanni, che hanno riguardato in particolare la rimozione della melma e la rimozione di detriti e rifiuti ingombranti nel tratto in corrispondenza di Porta Vittoria e nel primo tratto di via Castagnolo".

"Questi lavori – prosegue il primo cittadino – serviranno a mantenere efficiente il canale di San Giovanni e a garantire un miglior deflusso delle acque visto che il corso d’acqua attraversa il centro abitato ed è interessato dal ricevimento di grandi quantità di acqua. In pratica siamo intervenuti togliendo le melme e i detriti che si erano accumulati. Oltre a ciò, nel 2025 il Comune ha previsto interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle vasche di laminazione: pulizia, trinciatura di canne e arbusti o alberelli e la raccolta del materiale di risulta. Nel complesso sono state interessate 13 vasche di laminazione". In sostanza, l’amministrazione comunale si è occupata di 8 vasche presenti a Persiceto nei comparti ospedale, Sasso, via Bertoldo, Accatà, Predio Romita, Imbiani e Castagnolo; di una vasca nel comparto della frazione de Le Budrie; di una vasca nel comparto Piolino all’Amola e di due vasche nella frazione di San Matteo della Decima nei comparti Chiesolino e Pioppe.

"In sostanza – aggiunge Pellegatti – tutti questi interventi programmati e non servono per prevenire situazioni di allegamenti". E sul tema, sempre ai fini della sicurezza idraulica, è stata effettuata la manutenzione e la pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo in circonvallazione Dante. Questo intervento è stato a cura di Hera.

p. l. t.