Rifiuti, le telecamere azzerano gli abbandoni

Il Comune di Vergato in campo contro l’abbandono dei rifiuti. Il 20 giugno scorso sono state installate tre postazioni di videosorveglianza sul territorio comunale in prossimità di altrettanti punti di raccolta considerati critici, presso i quali sono stati spesso rinvenuti rifiuti abbandonati. I dispositivi sono mobili, ovvero ricollocabili a seconda delle necessità, alimentati a batteria ed eventuali pannelli fotovoltaici, provvisti di intelligenza artificiale e in grado di generare in autonomia pacchetti video a supporto dell’attività di controllo.

"In questi primi giorni di esercizio dei sistemi mobili di videosorveglianza riscontriamo risultati eccezionali, al di sopra delle aspettative – rivela il sindaco Giuseppe Argentieri –. Gli abbandoni di ingombranti e di sacchetti al di fuori dei contenitori si sono azzerati. La prossima settimana analizzeremo i report delle postazioni ma l’attività di deterrenza è già evidente". L’acquisto dei dispositivi è costato circa 48mila euro di cui 14mila a carico del comune e i restanti 34 mila provenienti da un bando di Atersir, l’agenzia pubblica regionale che regola il servizi di raccolta e smaltimento, dedicato all’incentivazione della prevenzione e riduzione dei rifiuti. I sistemi sono stati forniti dall’azienda Alma Sicurezza di San Lazzaro di Savena. L’impiego delle nuove postazioni semplificherà l’attività di controllo: la polizia locale ha già emesso sanzioni a carico di chi abbandona rifiuti, rese possibili da complesse attività di indagine. D’ora in poi, l’individuazione dei comportamenti scorretti sarà più rapida e agevole, basata su riscontri immediati.

L’attività di controllo sui singoli punti di raccolta risulta particolarmente importante e delicata in questo periodo in cui Hera sta compiendo, a Vergato come altrove, la transizione verso l’utilizzo dei cassonetti smart apribili soltanto attraverso la carta smeraldo. "Sono molto grato a Serena Ferri Degli Esposti e a tutti gli agenti della polizia locale – conclude Argentieri – che hanno seguito direttamente il bando di finanziamento e l’acquisto delle postazioni di videosorveglianza. Questa operazione è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per l’educazione dei cittadini al rispetto delle regole. Intendiamo acquistare altre apparecchiature e fare tutto ciò che possiamo per contrastare l’abbandono dei rifiuti".