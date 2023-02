Rifiuti, raccolta corretta al 70% Borsari: "Chiedo l’impegno di tutti"

"Nel 2016 avevamo, in centro storico, la differenziata al 41,30%. A fine 2022 possiamo registrare il bellissimo incremento attorno al 70%". E’ così che l’assessore alla Manutenzione e alla Pulizia della città, Simone Borsari, parte per far capire la visione del Comune sul tema Carta Smeraldo. Qualche problemino c’è ancora, ma il sistema complessivamente, dice Palazzo d’Accursio, sta tenendo alla grande. "I malfunzionamenti esistono, ma come servizio manutentivo siamo continuamente attivi – spiega Borsari –. Tendiamo a fare sempre meglio, su questo non si discute. Però vorrei prima di tutto sottolineare che a livello globale la raccolta dei rifiuti in città, sia per quanto riguarda la differenziata, sia per quanto riguarda l’indifferenziata, sta salendo di colpi. Testimonianza del fatto che dopo il lockdown e con l’infrastrutturazione completa in altri quartieri della Carta Smeraldo, tutto è andato meglio a regime". C’è un punto di educazione che però Borsari sottolinea con forza. "Il conferimento dei rifiuti è un diritto e un dovere del cittadino, però vorrei fare un richiamo alla collaborazione di tutti – aggiunge l’assessore, nello scorso mandato presidente del Quartiere San Donato-San Vitale –. Ci sono gli abbandoni e c’è a volte un errato conferimento dei rifiuto, noi stiamo attenti e sanzioniamo, ma chiediamo a tutti un comportamento sempre responsabile. Poi, come piace dire a me, il Comune parla per atti – continua Borsari –, e per esempio è stata introdotta la figura dello spazzino di quartiere senza alzare di un centesimo la Tari. Una spesa importante per il Comune, ma che non è stata riversata in alcun modo sui cittadini. Chiediamo quindi più impegno da parte di tutti, di fianco c’è sempre l’impegno del Comune per un ulteriore stanziamento di risorse. Da quello che mi risulta, intanto, la risposta dei manutentori alle chiamate in presenza di guasti è sempre istantanea".

Il Comune intanto ha rilasciato interessanti dati sull’avanzata della raccolta differenziata nei vari quartieri. Oltre al dato del centro storico, già citato dall’assessore Borsari, il dato più interessante è quello del Navile, dove la differenziata con l’infrastrutturazione completata al dicembre 2022 è arrivata al 74,9%. Nel 2020, poco meno di tre anni fa, il dato era al 46%. Al Savena invece, il primo quartiere ad avere installato i cassonetti con la Carta Smeraldo, la differenziata è ora al 73,2%, mentre anche al Santo Stefano c’è stato un incremeno stile-Navile: la differenziata nel 2017 era intorno al 50%, al dicembre del 2020 è salita invece al 72,1%. Il dato si abbassa un po’ nei due quartieri dove sono situati i grandi ospedali, ovvero il Porto–Saragozza e il San Donato–San Vitale. Nel quartiere del Maggiore la differenziata nel 2017 era al 45,8%, mentre nel 2023 si attesta al 66,4%, un dato decisamente in crescita. Nel quartiere invece del Sant’Orsola, il San Donato–San Vitale, la differenziata nel 2017 era al 45%, mentre nel 2023 si attesta su un lusinghiero 66,90%. Numeri che testimoniano una maggiore collaborazione da parte dei bolognesi, che presto vedranno (entro il 2023?) anche la rottamazione del porta a porta in centro con l’arrivo-ritorno di piccolo cassonetti per la carta e la plastica.

Paolo Rosato