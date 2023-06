Rifiuti, rinviato a settembre il debutto dei cassonetti con la tessera

Continua a Monzuno il posizionamento sul territorio comunale dei nuovi cassonetti Smarty per i rifiuti indifferenziati, seppur in leggero ritardo rispetto alla programmazione prevista. Parallelamente proseguono le attività per consegnare la Carta Smeraldo a tutti gli utenti domestici e non domestici.

Consapevoli del fatto che le procedure di distribuzione dei cassonetti e di consegna della Carta Smeraldo hanno subìto ritardi per problemi di natura gestionale, Comune e Hera hanno deciso di prorogare i tempi di chiusura dei cassonetti e di potenziare l’attività dell’Ecosportello che resterà aperto alternativamente a Monzuno e a Vado tutti i sabati di luglio e agosto. La proroga consentirà di sostituire progressivamente tutti i cassonetti dell’indifferenziato con il nuovo contenitore Smarty che si aprirà solo con la tessera. I nuovi contenitori rimarranno aperti fino alla conclusione della collocazione su tutto il territorio comunale: da settembre i rifiuti indifferenziati si potranno conferire solo con la Carta Smeraldo.

La Carta Smeraldo viene consegnata al titolare della Tari, la tassa sui rifiuti, e per svolgere questa attività è necessario incrociare i dati dei Comuni con quelli di Hera: per velocizzare le operazioni all’Ecosportello e per evitare i disagi verificatisi nelle scorse settimane, è consigliabile portare con sé una copia del bollettino Tari o, in caso di nuovi utenti, della domanda di iscrizione al servizio. Il kit per la nuova differenziata in distribuzione contiene la Carta Smeraldo; la pattumella e i sacchi per la raccolta dell’organico; la Guida alla raccolta differenziata.