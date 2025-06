Rifiuti, rivoluzione nella raccolta. Sostituzione dei cassonetti al via

Comincia a prendere forma il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a San Lazzaro. A partire da lunedì 9 giugno gli attuali cassonetti che formano le isole ecologiche per la raccolta stradale saranno progressivamente sostituiti da nuovi contenitori. Se per quelli che contengono vetro, carta, plastica, organico/sfalci e ramaglie si tratterà di un restyling estetico ma che non modificherà la modalità di conferimento che resterà a libero accesso (si ridurrà solo la dimensione degli imbocchi), per il cassonetto dei rifiuti indifferenziati la novità sarà doppia visto che i vecchi contenitori stradali verranno sostituiti da un contenitore smart che si aprirà soltanto attraverso la Carta Smeraldo. Per un periodo l’area ex cava di fronte alla Montenegro verrà utilizzata da Hera come appoggio per i vecchi e i nuovi cassonetti durante la sostituzione. Novità anche per le campane del vetro che verranno sostituite da cassonetti in cui non sarà più possibile introdurre lattine e alluminio che dovranno essere gettate nella plastica. Dall’1 luglio, inoltre, per le zone servite dal ‘porta a porta’ gli amministratori di condominio potranno richiedere dei bidoni per i rifiuti differenziati che si andranno ad aggiungere a quelli consegnati alle singole utenze familiari. Il Comune è disponibile ad agevolare l’individuazione delle aree migliori per la collocazione dei bidoni condominiali contattando il Settore ambiente all’indirizzo ambiente@comune.sanlazzaro.bo.it.

z. p.