Rifiuti, scatta l’obbligo della Carta Smeraldo

A qualche mese dall’avvio dell’adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti a Marzabotto, da martedì 3 giugno i nuovi cassonetti informatizzati per il conferimento dell’indifferenziato sono apribili solo con la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali.

L’obiettivo della riorganizzazione, spiega la multiutility, è consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione, dare nuovo impulso alla quantità e qualità della raccolta differenziata.

Le modifiche al servizio di raccolta a Marzabotto hanno riguardato in particolare la sostituzione di tutti i contenitori stradali e l’introduzione dei nuovi cassonetti informatizzati per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Oltre alla Carta Smeraldo, è stata introdotta una novità nel conferimento di imballaggi di alluminio o acciaio, che ora vanno con la plastica e non più con il vetro. I contenitori della raccolta differenziata rimangono tutti ad apertura libera. Complessivamente la riorganizzazione interessa oltre 3.200 utenze.