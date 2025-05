Rifiuti, scontro sul porta a porta: "Costerà tanto e nulla cambierà"

Dopo le prime assemblee coi cittadini anche fra le parti politiche a Casalecchio si infiamma il dibattito sui cambiamenti annunciati del sistema di raccolta dei rifiuti col porta a porta. Reazioni a caldo come quella di Dario Braga, candidato sindaco di centrosinistra alternativo al sindaco Matteo Ruggeri che punta il dito sul costo e sulla mobilitazione delle 20mila utenze Tari nella "operazione ‘biblica’ che costringerà migliaia di famiglie casalecchiesi ad andare mestamente ai punti designati a scambiare le pattumelle entro luglio con un considerevole costo (bidoni e carte smeraldo ecc.) che ricadrà sull’utenza a fronte di nessun cambiamento strutturale anzi con maggiori limitazioni alla organizzazione del ménage familiare conseguente". E poi l’eliminazione dei bidoni condominiali per l’indifferenziato, di contenitori diversi per sfalci e ramaglie. "Prevedo, e spero di sbagliarmi, che tutto questo costerà molto e non cambierà nulla, anzi probabilmente finirà per aggravare l’abbandono di rifiuti" sentenzia Braga che contesta anche l’avvio di questa piccola rivoluzione senza confronto preventivo. Parla invece di "sistema ancora più arrogante del precedente" Erika Seta (Forza Italia) che concentra la critica più accesa sulle modifiche apportate alla raccolta di pannolini e pannoloni che dai cassonetti anonimi passa ai contenitori personali dedicati da esporre due volte la settimana per il porta a porta. "Voglio rammentare ad Hera e ai comuni che non esistono solo neonati ma anche molti adulti che, per varie patologie non solo di età avanzata, sono costretti ad usare pannoloni, non si capisce come possa essere rispettata la privacy che investe anche un dato sensibile quale la salute, con un bidoncino personale da cui si deduce sia riconducibile l’identità, e dedicato quindi stigmatizzante. Chiedo che il Comune di Casalecchio chieda un parere sul rispetto della privacy", conclude la Seta.

g. m.