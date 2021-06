Bologna, 30 giugno 2021 - C'è lo sciopero e i sacchetti della spazzatura restano in strada. Residenti e frequentatori della parte nord del centro si sono infatti svegliati con un'amara sorpresa questa mattina: decine di sacchi della raccolta differenziata di carta e cartone lungo i marciapiedi e davanti ai portoni dei palazzi, lasciati lì nella serata di ieri dai residenti per il consueto ritiro settimanale. Peccato, però, ieri notte che nessuno li abbia portati via. Il motivo? Lo sciopero a livello nazionale dei lavoratori con il contratto del settore elettrico, gas, acqua e igiene ambientale proclamato dai sindacati confederali a partire dalla mezzanotte di oggi, 30 giugno.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime e informa che la situazione tornerà alla normalità in serata, quando terminerà lo sciopero e i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riprenderanno normalmente. Già in mattinata, nella zona Marconi/Lame, gli addetti della multiutility hanno iniziato le operazioni di raccolta.