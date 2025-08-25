Rifiuti, l’esperimento a Bologna: via i cestini ‘piccoli’ per combattere il degrado

Bologna, 25 agosto 2025 – Stanno scomparendo i cestini della spazzatura con i posacenere, in particolare da alcune zone: una mossa che fa parte del progetto sperimentale avviato dal Comune da qualche tempo, che Hera sta realizzando, e che rientra in un più ampio piano di maggior pulizia e decoro del centro storico.

Si è partiti alcuni mesi fa in alcuni quartieri della città – Bolognina e Stadio – e ora si è avviata la sperimentazione anche in centro, in particolare in via Indipendenza e in alcune parti di Porto- Saragozza. Basta farsi una passeggiata in via San Felice o in via del Pratello per notare già la differenza.

Perché questa scelta? Spesso quei cestini diventano luoghi dove si accumulano o si abbandonano rifiuti, anche ingombranti. Scene brutte da vedere, ma anche dannose dal punto di vista igienico e ambientale. E il Comune ha potuto sperimentare che, laddove quei cestini con posacenere sono stati rimossi, c’è stato effettivamente un calo - possiamo dire, anzi, un crollo vero e proprio - dell’abbandono dei rifiuti. Niente più montagne di spazzatura di ogni tipo sotto i portici e davanti ai portoni delle abitazioni, niente più cattivi odori dai numerosi sacchettini che si accumulavano. Odori che poi, in questo periodo estivo, diventavano spesso insopportabili. Adesso infatti cittadini, turisti e lavoratori di passaggio, non trovando più i cestini a portata di mano, sono naturalmente ‘spinti’ a cercare una soluzione alternativa, puntando al cassonetto più vicino dell’indifferenziata.

Quindi, avanti così. Anche perché i nuovi bidoni, comparsi in diverse zone della città, sono dotati anche di una buchetta laterale per inserire la spazzatura, di piccole dimensioni, senza bisogno di aprire il cassonetto con la Carta-Smeraldo (obbligatoria per inserire i rifiuti dalla parte più ampia, senza tessera non si apre). Per cui chiunque può utilizzare quella buchetta in caso di necessità. Ma i cestini ‘piccoli’ non saranno rimossi tutti, assicura il Comune, alcuni resteranno al loro posto.

Nel frattempo, il Comune e Hera hanno fatto partire un dialogo con i commercianti del centro storico proprio su questo tema, nell’ottica di limitare il più possibile il degrado e la sporcizia dentro le mura: da una parte, quindi, l’invito a mettere all’esterno delle proprie attività dei bidoni privati, dall’altra il coinvolgimento dei commercianti nella pulizia dei portici di loro pertinenza, azione, peraltro, già prevista dal regolamento di pulizia urbana.