Rifiuti, via della Beverara sotto stretto controllo

Riguardo alla lettera del signor Lamanuzzi su via della Beverara, confermo che il servizio dello spazzino di Quartiere è attivo quotidianamente e il Comune ha già chiesto il raddoppio dei turni per le isole ecologiche nella zona di via della Beverara, che sarà operativo non appena l’Agenzia Atersir autorizzerà ad effettuare la spesa. Il servizio dello spazzino di Quartiere è senza alcun aggravio nella Tari per i cittadini. L’isola ecologica da lei segnalata è vicina non soltanto ad una scuola, ma anche ad abitazioni dove sono in corso verifiche sul possesso della Carta Smeraldo da parte degli inquilini. Al momento il Comune dispone di 14 telecamere per il controllo del conferimento dei rifiuti e, con ulteriori dispositivi, si inserirà anche l’isola ecologica da lei segnalata. Gli accertatori di Hera e le Guardie ecologiche volontarie stanno monitorandovia della Beverara sono già stati elevati 10 verbali.

Simone Borsari

assessore comunale