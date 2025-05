"Rifondiamo la squadra juniores: chi vuole divertirsi è benvenuto"

Un finale di stagione intenso per il calcio giovanile di Marzabotto, con lo sguardo già rivolto a ciò che succederà durante la prossima stagione. L’Asd Marzabotto 2000 ha un obiettivo molto chiaro: allestire una squadra juniores con cui affrontare il campionato 2025/2026.

"E’ un po’ di tempo che manca questa categoria del calcio giovanile a Marzabotto – racconta Silvio Tosi, presidente della società –. Dopo la rifondazione degli ultimi anni, crediamo sia giunta l’ora di ripartire anche con i più i ragazzi più grandi. Mister di Martino, molto giovane ed entusiasta, sarà ben contento di accogliere chi vorrà partecipare alla nostra selezione aperta a tutti, senza preclusioni o particolari requisiti di ingresso. L’obiettivo principale è trascorrere una stagione all’insegna dello sport e del divertimento, costruendo un gruppo coeso e felice di giocare insieme. Una sfida che non ci spaventa".

La selezione è riservata a giocatori nati nel 2007, 2008 e 2009 e ai fuori quota del 2005 e 2006. Per info 3471648500. È già possibile inoltre, per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, scoprire il calcio per la prima volta. L’Asd Marzabotto 2000 offre a tutti gli aspiranti atleti un mese di attività gratuita. Tutti i livelli di abilità sono i benvenuti presso le strutture del campo sportivo Bonaiuti in via Musolesi.

E’ iniziata lo scorso 3 maggio, sempre a Marzabotto, la 29ª edizione del Mundialito, torneo giovanile fra i più conosciuti e attesi della zona che interesserà 29 società, 76 squadre e più di 800 giovanissimi calciatori nati tra il 2012 e il 2020.

Prosegue infine il progetto Bfc senza barriere, che coinvolge gli aspiranti calciatori diversamente abili, iniziato a marzo. "L’interesse è stato superiore alle aspettative: una quindicina di interessamenti concreti – conclude Tosi – e una presenza media agli allenamenti di 4-5 atleti".

Fabio Marchioni