Riforma 4+2, sì del Ministero. Moda, turismo ed enogastronomia: i nuovi percorsi sotto le Torri

Quattro su quattro: è uno strike netto quello messo a segno dall’Ipsas Aldrovandi Rubbiani assieme al Cpia cittadino (Centro per l’istruzione degli adulti), dall’Iis Luxemburg, dall’Itcs Salvemini e dall’Iis Scappi, che hanno incassato il via libera per avviare a settembre, raccogliendo ora le iscrizioni, i loro percorsi sperimentali legati alla riforma del 4+2 voluta dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Ad accendere il semaforo verde è stato, appunto, il ministero che, in Emilia-Romagna, ha autorizzato per il 2025-2026 41 percorsi in 22 istituti tecnici o professionali. Si noti che, nell’anno precedente, i percorsi sono stati 13 in 11 istituti. Gli ambiti per questa rivoluzione didattica sono: moda (Aldrovandi+Cpia), turismo ed enogastronomia (Luxemburg), turismo (Salvemini) ed enogastronomia (Scappi). Allo Scappi, a settembre, partirà il primo liceo del Made in Italy del territorio.

Le quattro autorizzazioni "ci procurano grande soddisfazione – commenta il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi –. Sono il segno della vitalità della nostra scuola che, cogliendo questa opportunità, amplia la sua offerta formativa". Innanzitutto va chiarito cosa sia il tanto avversato 4+2, riforma che incide sull’istruzione tecnico-professionale introducendo il modello della filiera del 4+2. Quattro è la durata quadriennale e non più quinquennale dell’indirizzo di studio. Due è il post diploma. I ragazzi possono scegliere tra entrare nel mondo del lavoro, iscriversi all’università oppure (ecco il due) perfezionarsi con i corsi biennali degli Its Academy che integrano studio e lavoro.

Un unicum nazionale, che intercetta i ragazzi dai 16 anni in su a rischio dispersione oppure i neet grazie a lezioni e laboratori pomeridiani e serali. "È un’opportunità per una fascia di ragazzi che ha difficoltà a riconvertirsi e che può agguantare il diploma in meno anni", spiegano Emilio Porcaro, preside Cpia, e Fabio Battistelli, preside dell’Aldrovandi Rubbiani. Al Luxemburg, in filiera con l’Its Turismo che abita sotto lo stesso tetto dell’Iis in via Dalla Volta, il 4+2 turismo ed enogastronomia verrà illustrato il primo febbraio alle 10. Durante gli Open Day l’interesse è stato robusto. Il percorso opera in rete con l’alberghiero Vergani di Ferrara, mentre ha come partner Marconi, Camera di commercio e Federalberghi. "È una grandissima opportunità ben calata nel nostro territorio, mette insieme più attori per preparare i nostri ragazzi a entrare in un settore in forte espansione", puntualizza la preside Alessandra Canepa. Infine, il turistico del Salvemini di Casalecchio con due Open Day online domani e il 28 gennaio (ore 18) e l’attivazione di sportelli informativi. Il Salvemini è in rete con l’Iis Bachelet di Ferrara e l’Ipsar Veronelli di Casalecchio.